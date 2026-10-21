Специалният пратеник на президента Тръмп Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург, за да разговаря с Владимир Путин.

Агенция ТАСС съобщава, че руският държавен глава е заявил интерес за възстановяване на връзките и икономическото сътрудничество със Съединените щати. Той е похвалил сделката за дизелово гориво, която сключи с Тръмп.

Зеленски се срещна с Уиткоф и европейски лидери в опит за прекратяване на войната в Украйна

Путин е попитал Уиткоф за хода на снощните разговори в Осло с президента Зеленски. Американският пратеник е обяснил, че преговорите в Осло са били продуктивни и са създали основа за договаряне на примирие. Той изразил надежда, че Путин ще обмисли възобновяването на мирните преговори със Съединените щати и Украйна.

Агенция „Интерфакс“ цитира Кремъл, че Русия ще анализира американските предложения за мир, но голяма част зависела от Украйна. Ако Киев не вземел необходимите решение, ситуацията за тях щяла да се влоши, пише още агенцията.

Редактор: Цвета Лазаркова