Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. евро по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2026 г. Средствата са предназначени за финансиране на обекти от Инвестиционната програма за общински проекти, които са заложени в държавния бюджет за тази година.

Общият годишен лимит за разходи по общинските проекти през 2026 г. достига до 600 млн. евро. Финансирането се осигурява поетапно от централния бюджет за сметка на предвидените капиталови разходи. През август беше одобрен първият такъв трансфер към регионалното министерство в размер на 150 млн. евро за покриване на допустимите разходи по проектите.

Кабинетът обяви план за спасяване на над 3 млрд. евро европейски средства

Целта на мярката е да се постигне по-добро планиране и разходване на държавните средства, както и по-висока ефективност и прозрачност при изпълнението на програмата.

Този подход позволява средствата за общините да се превеждат своевременно веднага щом има готовност за тяхната незабавна реализация.

Редактор: Мария Барабашка