Разследване за предполагаеми корупционни практики, свързани с бивша крайнодясна политическа група в Европейския парламент, е довело до претърсвания в помещения, използвани от „Патриоти за Европа“. Това съобщиха от самата парламентарна формация, в която участва и партията на френския политик Марин Льо Пен.

По информация на групата служители на Европейската прокуратура са започнали проверки в административни офиси на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург.

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От „Патриоти за Европа“ посочват, че действията на разследващите вероятно са свързани с дейността на „Идентичност и демокрация“ - предишната крайнодясна група в Европарламента, която прекрати съществуването си през 2024 г. Именно около нея е съсредоточено разследването за предполагаеми финансови нарушения.

Европейската прокуратура потвърди претърсванията, като заяви, че те са част от „текущо разследване на използването на европейски средства от бивша политическа група“.

Разследва предполагаемо неправомерно използване на средства на ЕС от ИД, която обединяваше евродепутати от редица крайнодесни партии, сред които френския „Национален сбор“, италианската „Лига“ и „Алтернатива за Германия“.

„Патриоти за Европа“ беше създадена след европейските избори през 2024 г. и обедини няколко националистически и евроскептични партии, част от които преди това участваха в „Идентичност и демокрация“.

Редактор: Цветина Петкова