Френските власти извършиха обиски в Министерството на културата, частни имоти и кметството на 7-и район на Париж като част от разследване за корупция срещу министъра на културата и кмета на 7-и район на Париж Рашида Дати. Проверките са във връзка с годините, през които е била член на Европейския парламент, предаде "Ройтерс", позовавайки се на финансовата прокуратура.

Претърсванията са част от разследване, започнало през октомври от двама френски съдии, за възможна "активна и пасивна корупция, търговия с влияние, присвояване на публични средства, укриване и пране на пари във връзка с мандата на г-жа Рашида Дати като член на Европейския парламент", се посочва в изявление на прокуратурата.

Присъдата на Марин Льо Пен - политическа смърт или старт на предизборна кампания

Нито Дати, смятана за водещ кандидат за кмет на Париж на изборите през 2026 г., нито адвокатите ѝ дадоха коментар.

Според френските медии претърсванията имат за цел да установят дали Дати е получавала пари от тогавашната френска енергийна компания "Же Де Еф Сюез" (GDF Suez) през 2010 г. и 2011 г. Тя отрича обвиненията.

Редактор: Дарина Методиева