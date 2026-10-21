Половин век архитектурно творчество, научни изследвания и работа по опазването на културното наследство са събрани в юбилейната изложба „50 години живот с архитектурата”. Тя проследява професионалния и творчески път на архитект Николай Тулешков.

Сред основните направления в неговата работа са проектирането на жилищни и обществени сгради, православни храмове, реставрацията на архитектурни паметници и изследването на българското възрожденско строителство.

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В изложбата са представени както част от проектираните от него обекти, така и неговите научни изследвания, както и работата му по опазването на културното наследство.

„В тази изложба може да се видят множество разнообразни форми – няма нито едно повторение. Няма ясно обособени раздели, а няколко основни блока, които не са представени целокупно, а разпиляно между останалите. Такъв е да речем блокът за църковната архитектура, друг раздел са хотелите, а третия раздел - това е жилищната архитектура”, каза проф. д-р. арх. Тулешков.

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„Ставаме свидетели на една прекрасна изложба, която показва творческия път на един от най-изтъкнатите ни архитекти. Заглавието е многознаково, защото архитектурата е съдба”, каза председателят на управителния съвет на Съюза на архитектите в България арх. Петър Диков.

Редактор: Никола Тунев