Масовите протести на транспортния бранш в Италия започват да се отразяват сериозно на снабдяването с хранителни продукти. Блокирани пътища, прекъснати доставки и камиони, натоварени с бързоразвалящи се стоки, създават риск от недостиг в супермаркетите. За проблемите предупредиха представители на търговските вериги, цитирани от Ройтерс.

Недоволството на превозвачите е предизвикано от поскъпването на горивата и нарастващите разходи за живот. Демонстрациите започнаха миналата седмица в Южна Италия, но постепенно обхващат и други части на страната, като към шофьорите на тежкотоварни автомобили се присъединяват земеделски производители.

Производството на паста в Италия е застрашено от протест на шофьори на камиони

Сериозни затруднения има по ключови транспортни маршрути. На автомагистрала А1 в района на Неапол се образуваха дълги колони от автомобили, след като протестиращи превозвачи ограничиха достъпа до града.

Напрежението се пренесе и в Североизточна Италия. В Равена камиони и трактори навлязоха на централния градски площад, демонстрирайки недоволството на транспортния и земеделския сектор.

Последиците вече се усещат и във въздушния транспорт. Две регионални летища в област Калабрия са изправени пред прекъсвания на дейността си, тъй като блокадите възпрепятстват доставките на авиационно гориво.

От търговското обединение ANCD-Conad, което представлява магазини от веригата Conad, предупреждават, че големи количества пресни храни не могат да достигнат до крайните потребители.

Сред засегнатите продукти са плодове, зеленчуци, млечни изделия и месо. Част от стоките остават в товарните автомобили или складовете, където забавянето на доставките увеличава риска да се развалят и да бъдат унищожени.

Според представителите на търговския сектор продължаващите блокади застрашават не само нормалното зареждане на магазините, но и производителите, доставчиците и предприятията, които зависят от редовното транспортиране на хранителни продукти.

Председателят на ANCD-Conad Маурицио Пеликони предупреди, че правото на протест не бива да води до ограничаване на достъпа на гражданите до пресни храни и до загуби за италианската хранително-вкусова промишленост.

На фона на разрастващото се недоволство италианските власти търсят начини да намалят финансовия натиск върху транспортните компании. Вицепремиерът Матео Салвини заяви, че кабинетът е готов да разгледа възможността за въвеждане на пределна цена на дизеловото гориво. Подобна мярка би имала за цел да ограничи разходите на превозвачите, които са сред най-силно засегнатите от поскъпването.

През тази година Италия вече е предвидила приблизително 1 милиард евро за подпомагане на транспортния сектор. Средствата са предназначени както за облекчаване на разходите за гориво, така и за насърчаване на подмяната на по-старите камиони с по-екологични превозни средства.

Въпреки предприетите мерки протестиращите продължават блокадите, а затрудненията във веригите за доставки се задълбочават.

Редактор: Цветина Петкова