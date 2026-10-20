Производството на паста в Италия е застрашено заради протест на шофьорите на камиони в южната част на страната, който блокира доставките до фабриките, съобщи „Ройтерс“. Шофьорите протестират срещу рязкото поскъпване на горивата и разходите за живот.

Производител на паста, базиран в южната област Кампания, заяви, че е спрял производството, след като запасите му от съставки са се изчерпали. Почти всички големи производители в съседната област Пулия изпитват подобни затруднения.

Заедно с Кампания и Сицилия регионът е сред основните центрове на италианското производство на паста, заяви главният изпълнителен директор на една от фабриките Козимо Румо пред вестник „Република“. „Това означава, че по-голямата част от производството на паста в Италия е спряло или е близо до спиране“, коментира той.

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Друг производител, базиран в област Молизе, съобщи, че производството му е намаляло значително и компанията е била принудена да използва запасите си от суровини, включително пшеница и грис от твърда пшеница.

Миналата седмица италианската асоциация на мелничарската индустрия „Италмопа“ предупреди, че все повече фабрики може да бъдат принудени да спрат работа, което би засегнало цялата верига на доставки, ако протестите продължат.

Според доклад на консултантската компания „Юропиън хаус-Абросети“, публикуван през септември, веригата за производство на паста в Италия е генерирала приходи от 13,5 млрд. евро миналата година.

Правителството обещава допълнителна помощ за транспортните компании. След среща с техни представители днес заместник-министърът на инфраструктурата Едоардо Рикси заяви, че скоро ще бъде представен пакет от мерки на стойност над 150 млн. евро.

Администрацията на премиера Джорджа Мелони подготвя и засилване на мерките за сигурност в отговор на безредиците през уикенда в Милано и други северни градове, избухнали на фона на протестите срещу инфлацията.

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Протестът на шофьорите на камиони започна миналата седмица с блокиране на пътища, магистрали и пристанища в Сицилия и Южна Италия. Акцията предизвиква все по-широки смущения, включително недостиг на стоки в супермаркетите и опашки пред бензиностанциите.

„Хората се опитваха да грабнат каквото е останало - наложи се да отида до близък град, а също така се запасих с брашно и храните, които консумираме най-често“, заяви 45-годишната Зинеб Бутимах, която живее в Локри, град в южната провинция Реджо Калабрия.

78-годишната Елена Ломбардо, също от Локри, разказа, че вчера служителят на местната бензиностанция я посъветвал да напълни резервоара си, като я предупредил, че не знае дали на другия ден ще има бензин. Днес бензиностанцията е била затворена.

Редактор: Цвета Лазаркова