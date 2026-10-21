Над 874 хиляди души може да бъдат принудени да напуснат домовете си в Сомалия през следващите три месеца заради наводнения, предупреди Международната организация по миграцията (МОМ), цитирана от „Франс прес“. Предупреждението бе отправено в началото на дъждовния сезон в Сомалия, където според прогнозите се очакват валежи над обичайните норми на фона на засилващото се метеорологично явление Ел Ниньо.

Според нови прогнози на МОМ и неправителствената организация Датски съвет за бежанците между октомври и декември 874 319 човека може да бъдат разселени, като 92% от очакваните разселвания ще бъдат вследствие на наводнения.

„Изправени сме пред вероятността стотици хиляди хора да останат без дом само за няколко седмици. Много от тези семейства вече са били разселвани в миналото и разполагат с много ограничени ресурси“, заяви ръководителят на мисията на МОМ в Сомалия Мануел Маркес Перейра. „Все още има време последствията да бъдат ограничени, но възможността за действие бързо се стеснява. Спешно се нуждаем от финансиране, за да помогнем на хората да защитят домовете и поминъка си, да стигнат до по-безопасни райони при необходимост и да се избегне нова вълна на разселване“, добави той.

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МОМ съобщава, че е получила едва около 14,4% от необходимите 16,62 милиона долара за подпомагане на над 517 000 души, живеещи в рискови райони в Сомалия. Според организацията ситуацията е спешна, тъй като първите признаци за предстоящи наводнения вече са налице.

В Долоу, град в югозападната част на страната, нивото на река Джуба се доближава до прага на преливане, а в Джоухар, северно от столицата Могадишу, река Шабеле вече почти е достигнала бреговете си. В Байдоа, също в югозападната част на Сомалия, проливни дъждове вече са повредили жилища и са принудили семейства да напуснат няколко квартала.

Сред най-застрашените райони са градовете Беледуейне на около 300 км северно от Могадишу и Галкайо в централната част на страната, където общо около 311 000 души са изложени на риск от разселване, допълва организацията.

„Освен непосредствената заплаха за жилищата, покачването на водите може да унищожи реколтата, да лиши хората от поминък, да замърси водоизточниците и да прекъсне достъпа до здравни грижи и други основни услуги, което допълнително ще задълбочи хуманитарните нужди на общностите“, предупреди още МОМ, отправяйки призив за оказване на спешна подкрепа.

Редактор: Цвета Лазаркова