Министър-председателят Румен Радев поздрави в телефонен разговор новоизбрания премиер на Румъния Лука Никулеску и му пожела успехи в бъдещата му дейност. Радев бе сред първите чуждестранни премиери поздравили и разговаряли с новия румънски премиер.

Премиерите на двете страни бяха единни в решимостта си да работят активно за по-нататъшното развитие на двустранното стратегическо партньорство с акцент върху подобряване на транспортната, енергийната и инфраструктурната свързаност, както и да насърчават и подкрепят бизнес контактите между компании и институции от двете страни.

Румънският парламент одобри правителството на Лука Никулеску

Особено внимание в разговора беше поставено върху продължаването на съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Турция за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море.

Премиерът Румен Радев покани Лука Никулеску да посети страната ни за продължаване на политическия диалог между България и Румъния на най-високо равнище.

Редактор: Никола Тунев