Протестите в Гърция продължават и днес. Хиляди ученици, студенти и учители излязоха по улиците на 50 града, за да настояват за по-голямо държавно финансиране на образованието, по-добра материална база и по-малко препълнени класни стаи.

10 хиляди души са се включили в мирния протест в Атина и са изразили солидарност с нарастващите протести във Франция и други части на Европа, породени от рязкото покачване на разходите за живот.

Хиляди ученици, студенти, преподаватели и родители протестираха в Гърция (СНИМКИ)

Дейностите на държавните училища и болници беше нарушена, тъй като част от началните учители и лекарите излязоха на протест заради ниските заплати и недостига на персонал.

"Настояваме за мерки за подкрепа за всички студенти, за работещите дори. Всеки втори работи, докато учи още от първата си година и въпреки това не могат да свържат двата края", казва една от протестиращите.

"Като новоприета студентка, усещам, че бъдещето за студентите в Гърция е мрачно. Няма работни места, няма стабилност. Не знаем дали ще завършим образованието си навреме. Има голяма несигурност", споделя друга.

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Редактор: Никола Тунев