Хиляди ученици, студенти, преподаватели и родители участваха в протестни демонстрации в Гърция с искане за увеличаване на държавното финансиране на образованието, съобщават гръцките медии. Протести имаше в Атина, Солун, Патра и Лариса.

Според информация на държавната телевизия ЕРТ участниците в протестната демонстрация в гръцката столица са били около 10 000, в Солун - между 2000 и 2500 души, а в Патра са участвали над 3000 души.

Снимка: БГНЕС/EPA/Orestis Panagiotou

Обявената голяма демонстрация на студенти, ученици, преподаватели и родители с искания за мерки срещу високата цена на живота и образованието и в подкрепа на обществената и безплатна просвета започна пред централната сграда на Атинския университет.

Въпреки че протестът беше обявен за 12:00 ч., още от 10:30 на мястото започнаха да се събират демонстранти.

Преподаватели в Албания спират работа

Събралото се множество се отправи на шествие под лозунга „От Гърция до Франция се борим за обществено и безплатно образование“ към площад „Синтагма“ пред гръцкия парламент. Там още снощи студенти разположиха палатков лагер. Исканията им са за безплатни студентски общежития, компенсиране на повишените разходи за живот и подкрепа на обществената и безплатна просвета.

Снимка: БГНЕС/EPA/Orestis Panagiotou

За днес Гръцката учителска федерация е обявила 24-часова стачка в детските градини и началните училища. За по-горния курс Федерацията на служителите в средното образование организира тричасова стачка от 11:00 до 14:00 ч. Исканията на преподавателите са за по-високи трудови възнаграждения, връщането на бонусите, запълване на незаетите места и осигуряване на безопасни условия на труд.

Протестиращите в Атина издигнаха лозунга „Да учим или да оцеляваме“ под съпровода на музикални инструменти и песни. В гръцката столица са въведени строги мерки за сигурност, а протестите се охраняват от около 3000 полицейски служители. Полицията съобщава за 25 задържани и леки инциденти по време на протестната демонстрация.

Според данни на властите в Солун заради инциденти по време на демонстрацията 10 души са задържани, а един е арестуван. Обявена е и окупацията на 18 училищни сгради в града. Протестиращи студенти в Солун заявиха, че са вдъхновени от студентите във Франция, твърдейки, че подобен род действия са единственият начин проблемите им да бъдат чути.

На остров Крит също имаше масово участие на ученици и студенти в проведените протестни демонстрации. Протести имаше също във Волос и на остров Родос.

Снимка: БГНЕС/EPA/Orestis Panagiotou

Недоволството в Европа продължава: Италия засилва мерките, протест на студенти и в Атина

Според икономиста Плутархос Маридакис гръцкото правителство е притеснено да не се стигне до размирици като в други европейски държави. Той обясни, че над 3000 полицаи ще пазят днес протеста в Атина, ще има и много пунктове за проверки.

„Социалното напрежение в Европа е еднакво навсякъде. Но исканията на протестиращите в Гърция сега са малко по-различни от тези на протестиращите във Франция и Италия” коментира икономистът в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Студентите искат както помощи, така и да знаят, че имат бъдеще. Едно е да осигуряваш евтин наем за студент, който отива да учи в друг град, а друго е той да знае, че има някакво бъдеще. Това не е толкова до финансова, колкото до социална сигурност”, коментира Маридакис.

„От друга страна учителите са много нископлатени. Грубо те получават около 1000 евро”, допълни икономистът.

ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУК

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова