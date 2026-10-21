Германските въоръжени сили повишиха оценката си за заплахата от руски саботажни действия до ниво „значително“. Решението е взето на фона на поредица от инциденти, породили опасения за сигурността на военни съоръжения в страната.

За промяната първи съобщиха вестник „Зюддойче цайтунг“ и общественото радио WDR, които се позовават на вътрешен документ на Бундесвера.

В него германските военни посочват като основание за повишената степен на тревога няколко скорошни случая, сред които откриването на останки от дрон в близост до военновъздушна база в Северна Германия.

Според оценката на Бундесвера Русия вече „почти със сигурност“ разполага с необходимите възможности да предприема саботажни действия срещу германски военни подразделения и обекти. В документа се посочва още, че Москва твърде вероятно проявява и засилено намерение за подобни операции.

Застрашена ли е сигурността на Европа след обвиненията на Германия към Русия за опит за атака с дрон на летището в Лайпциг

На този фон Министерството на отбраната разглежда възможността за въвеждане на допълнителни мерки за защита на военната инфраструктура. От ведомството обаче уточняват, че анализът на рисковете и евентуалното засилване на охраната са част от стандартните процедури за сигурност. Германия е сред основните военни поддръжници на Украйна и според предоставената информация е най-големият доставчик на военна помощ за Киев към момента.

Германските служби са в повишена готовност и след инцидент през август, когато на летището в Лайпциг, в близост до украински товарен самолет, бяха открити дронове с експлозиви.

Берлин официално обвини Русия в опит за нападение във връзка с този случай. Москва отхвърли обвиненията.

Новата оценка на Бундесвера отразява нарастващите опасения на германските власти от възможни атаки срещу военната инфраструктура на страната. Тя обаче представлява оценка на риска, а не потвърждение за непосредствено предстоящо нападение.

Редактор: Цветина Петкова