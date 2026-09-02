Германия официално обвини Русия за открития преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации, ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на т.нар. „Руски дом“ в Берлин. От своя страна Кремъл заплашва с последствия.

Освен това във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването.

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В последните часове в Северен Рейн-Вестфалия също е имало проблем с енергийната инфраструктура. Органите на реда първоначално смятали, че е става въпрос за техническа неизправност, но по данни на медиите може би става въпрос за саботаж.

Припомняме, че в началото на август беше открит дрон на летището в Лайпциг, което е важно място за НАТО. Според разследването дронът е трябвало да атакува украински товарен самолет „Антонов”, но атаката се е провалила, тъй като детонаторът на бомбата е бил в неизправност. В района след това са открити части, които са принадлежали на друг дрон.

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Разследващите са открили ДНК следа върху дрона, която може да бъде свързана с конкретно лице. Според местни медии в хода на разследването е открито поне едно лице, което е свързано с руската разузнавателна служба.

Това е първият случай, в който германски министри обвиняват Русия толкова откровено. От своя страна, руският президент Владимир Путин обяви действията на Германия като грешка и заяви, че няма доказателства, че това е извършено от Русия.

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