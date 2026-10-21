Meta, компанията собственик на Facebook, Instagram и WhatsApp, беше осъдена да плати 25 млрд. долара за подвеждане на потребителите относно защитата и използването на личните им данни, съобщи "Би Би Си". Решението беше постановено в сряда от съдия в американския щат Ню Мексико след дело, свързано със скандала „Кеймбридж Аналитика“.

Това е най-голямата финансова санкция, налагана досега на компанията.

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Съдия Франсис Матю посочи, че нарушенията и неверните твърдения на Facebook за начина, по който се използват и споделят потребителските данни, са били умишлени и са продължили повече от 11 години - от 2010 до 2021 г.

В решението си той отбелязва, че комуникацията между висши ръководители на компанията, сред които и главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг, е била насочена към подвеждане на обществеността. По думите на съдията проблемът надхвърля практиките за защита на данните и засяга основни принципи в дейността на Facebook.

Делото произтича от разкритията, че британската консултантска компания „Кеймбридж Аналитика“ е получила достъп до лични данни на до 87 милиона потребители на Facebook чрез външно приложение, без тяхното съгласие. Информацията е била използвана за политически консултации, включително във връзка с президентската кампания на Доналд Тръмп през 2016 г.

Властите в Ню Мексико обвиниха Meta, че е подвеждала потребителите относно това кой има достъп до информацията им и как компанията се справя с дезинформацията и речта на омразата в платформата.

На 25 септември съдебните заседатели установиха над 43 милиона нарушения на законодателството на щата за защита на потребителите. Те определиха 26 от общо 29 разгледани твърдения на компанията и нейното ръководство като подвеждащи.

Според законодателството на Ню Мексико санкцията е можела да надхвърли 219 млрд. долара, като максималното наказание е до 5000 долара за всяко нарушение. Съдия Матю обаче намали сумата до 25 млрд. долара.

Средствата трябва да бъдат насочени към образователната система на щата. Главният прокурор на Ню Мексико Раул Торес определи решението като предупреждение към големите технологични компании, че могат да бъдат държани отговорни за действията си.

Това не е единственият съдебен удар срещу Meta през 2026 г. Компанията вече беше осъдена да плати стотици милиони долари по друго дело в Ню Мексико, свързано с безопасността на децата в социалните мрежи. Освен това е постигнала споразумение за 18 млрд. долара по отделен спор с Калифорния.

Meta оспорва обвиненията и твърди, че властите не са доказали, че потребителите действително са били подведени. Компанията възнамерява да обжалва решението, като според нейните адвокати размерът на санкцията е прекомерен и противоконституционен.

Редактор: Георги Иванов