Технологичната компания Meta предприема нова стъпка в конкуренцията си с TikTok, като прекратява възможността платформата за кратки видеоклипове да рекламира услугите си във Facebook и Instagram на няколко ключови пазара. Ограничението влиза в сила незабавно и засяга седем държави, сред които САЩ и Канада.

Решението обхваща още Египет, Индонезия, Япония, Тайланд и Виетнам. Освен рекламите, публикувани директно от TikTok и компанията майка ByteDance, Meta блокира и рекламни кампании на външни рекламодатели, които насочват потребителите към конкурентното приложение.

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От Meta защитават мярката с аргумента, че компаниите имат право сами да определят на кого предоставят рекламните си услуги. Според технологичния гигант няма задължение да осигурява пространство за кампании, чиято цел е да привличат потребители от собствените му приложения към конкурентни социални мрежи.

Решението идва на фона на все по-острото съперничество между Meta и TikTok за аудитория, потребителско внимание и приходи от дигитална реклама.

Паралелно с ограниченията върху рекламите Meta засилва публичните си призиви към TikTok и YouTube да въведат по-строги правила за защита на непълнолетните потребители.

Компанията настоява конкурентните платформи да прилагат мерки за безопасност, сходни с тези, които самата тя се е ангажирала да въведе след споразумение на стойност до 18 милиарда долара. То предвижда дневни ограничения за времето, прекарвано в социалните мрежи, както и по-ефективни механизми за предотвратяване на достъпа на деца до съдържание, предназначено за възрастни.

TikTok засега не е коментирал публично рекламната забрана. Компанията обаче също е поела ангажименти за допълнителна защита на младите потребители след споразумение с американския щат Алабама.

Сред предвидените мерки са нови ограничения за времето, прекарано в приложението, и по-строги проверки на възрастта. Те са част от усилията на платформата да отговори на обвиненията, че използването ѝ може да създава рискове за децата.

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Междувременно TikTok продължава да функционира на американския пазар чрез съвместно дружество с мажоритарно американско участие. Тази структура има за цел да гарантира защитата на потребителските данни и да предотврати налагането на федерална забрана върху приложението в САЩ.

Редактор: Цветина Петкова