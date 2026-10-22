Министерството на финансите на САЩ за пореден път удължи срока на лиценза, който позволява преговори и сключване на условни споразумения за продажбата на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“.

Новият краен срок е 21 ноември 2026 г. вместо 22 октомври, съобщава руската агенция „Интерфакс“, позовавайки се на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Удължението не означава, че сделката вече е разрешена. Лицензът позволява воденето на преговори и сключването на договори, чието изпълнение зависи от отделно одобрение от американските власти.

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и няколко нейни дъщерни дружества на 22 октомври 2025 г. като част от усилията за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. След това руската компания обяви намерение да продаде международните си активи, оценявани на около 20–22 млрд. долара.

САЩ удължиха до 24 април 2027 г. разрешението за сделки с чуждестранните дружества на „Лукойл“

Първоначално „Лукойл“ прие оферта от международния търговец на суровини „Гънвор“ (Gunvor), но сделката не се осъществи, след като американското Министерство на финансите отказа да я одобри. В края на януари 2026 г. компанията сключи споразумение за продажба на международния си бизнес с американската инвестиционна компания Carlyle Group. И тази сделка не получи необходимото одобрение, а споразумението изтече в края на юли.

Според информация на OFAC новият лиценз разрешава преговори, финансови и правни проверки и сключване на условни договори за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и дружествата, които тя контролира. Реалното прехвърляне на активите обаче изисква отделно разрешение от американските власти. Освен това средствата, дължими на „Лукойл“, трябва да останат блокирани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отпадането на санкциите.

На 21 октомври 2026 г. Кремъл потвърди, че Русия и САЩ обсъждат бъдещето на чуждестранните активи на компанията.

Редактор: Габриела Павлова