Ромео е първият научно документиран сокол в света, достигнал впечатляващата възраст от 32 години, което е рекорд за европейския ловен сокол. Историята му е още по-интересна на фона на факта, че повече от 20 години ловният сокол не се размножаваше в дивата природа на България.

"Ромео е от доста години при нас в спасителния център. Той в момента е и дядо. Този ловен сокол е документиран в научен ръкопис като птица, която е миналата възраст над 30 години". Това обясни в „Здравей, България” д-р Руско Петров от Спасителен център за диви животни в Стара Загора към организацията "Зелени Балкани".

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По думите му Ромео е излюпен в зоопарк "Бойници". "Свързахме се с колегите, за да потвърдим възрастта му. Защото негови връстници починаха от старост между 23 и 25-годишна възраст. Имахме две птици, които доживяха съответно до 26 и 27-годишна възраст", заяви Петров.

И допълни: "Успяхме да намерим още една такава птица, доживяла до 30-годишна възраст, но не е описан в научен труд. За момента Ромео е единственият, който е обект на подобно изследване".

Петров подчерта, че благодарение на Ромео видът вече е възстановен като гнездящ на територията на страната.

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