Българският адвокат Валентин Савов беше избран за председател на Надзорния съвет на Международната фискална асоциация (IFA) - една от водещите световни организации в областта на международното данъчно право.

Изборът се състоя на 18 октомври 2026 г. в Мелбърн, Австралия, по време на 78-ия годишен конгрес на организацията. За първи път от основаването на IFA през 1938 г. българин застава начело на един от нейните висши ръководни органи.

В новата си роля Савов ще ръководи органа, който упражнява надзор и консултира Изпълнителния съвет по въпроси, свързани с управлението и стратегическото развитие на асоциацията.

Изкуствен интелект и хуманоидни роботи превземат изложението IFA в Берлин

IFA обединява над 13 000 членове от повече от 110 държави и е международна платформа за професионален и научен обмен в сферата на данъчното облагане.

Валентин Савов има международен професионален опит в България, Нидерландия и Япония. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и международно данъчно право в Лайденския университет. Практиката му включва международно данъчно облагане, данъчни спогодби и трансферно ценообразуване.

Редактор: Дарина Методиева