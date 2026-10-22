Снимка: БГНЕС
За първи път от основаването на IFA през 1938 г. наш сънародник застава начело на един от нейните висши ръководни органи
Българският адвокат Валентин Савов беше избран за председател на Надзорния съвет на Международната фискална асоциация (IFA) - една от водещите световни организации в областта на международното данъчно право.
Изборът се състоя на 18 октомври 2026 г. в Мелбърн, Австралия, по време на 78-ия годишен конгрес на организацията. За първи път от основаването на IFA през 1938 г. българин застава начело на един от нейните висши ръководни органи.
В новата си роля Савов ще ръководи органа, който упражнява надзор и консултира Изпълнителния съвет по въпроси, свързани с управлението и стратегическото развитие на асоциацията.
Изкуствен интелект и хуманоидни роботи превземат изложението IFA в Берлин
IFA обединява над 13 000 членове от повече от 110 държави и е международна платформа за професионален и научен обмен в сферата на данъчното облагане.
Валентин Савов има международен професионален опит в България, Нидерландия и Япония. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и международно данъчно право в Лайденския университет. Практиката му включва международно данъчно облагане, данъчни спогодби и трансферно ценообразуване.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни