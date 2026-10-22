„Изграждането на полигони за обучение в критични ситуации и ограничаването на мощността на автомобилите за новите водачи са навременни мерки за повишаване на пътната безопасност". Това коментира автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Припомняме, че се обсъждат промени в обучението на начинаещите шофьори. Сред предложенията е изграждането на шест полигона, на които те да придобиват практически умения за реакция при опасни ситуации в рамките на еднодневно обучение през първите две години след получаването на шофьорска книжка.

Експертът призова министъра на транспорта да провери колко от старите полигони все още могат да бъдат използвани и дали е възможно те да бъдат възстановени. Според Дунев такива площадки могат да предоставят безопасно място за шофьори, които искат да упражняват уменията си, вместо да го правят на обществените пътища.

Той подкрепи и идеята за ограничаване на мощността на автомобилите, които начинаещите водачи могат да управляват. Обсъжданият диапазон е между 95 и 110 конски сили. „Подобни ограничения се прилагат и в други европейски държави през първите години след придобиването на шофьорска книжка", подчерта експертът.

Трябва ли обучението на полигон отново да стане задължително за младите шофьори

Дунев коментира и предложението за обучение на полигон, на който шофьорите да изпитат какво се случва при аквапланинг – загуба на сцепление с пътя заради воден слой между гумите и настилката. „По време на шофьорските курсове не трябва да се подготвят водачи за автомобилни състезатели, а просто всеки един водач да види какво се случва, когато изпадне в аквапланинг“, обясни той.

Експертът подчерта, че при обилен дъжд най-важното е шофьорите да намалят скоростта, за да ограничат риска от загуба на контрол над автомобила.

Автомобилният състезател подкрепи и идеята за въвеждане на специални правила през първите две години след получаването на книжка. Сред обсъжданите нарушения, които могат да водят до повторно обучение, са преминаването на червен светофар, неправилното изпреварване и шофирането след употреба на алкохол. „Подобен изпитателен период може да помогне за изграждането на по-дисциплинирани водачи и за формирането на трайни навици за безопасно шофиране", смята Дунев.

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