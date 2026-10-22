Младо семейство с две деца беше спасено, след като автомобилът му аварирал на труднодостъпен горски път между село Кипилово и град Котел. В спасителната операция се включили пожарникари, полицаи, горски служител и доброволец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът за бедстващите хора е получен на 21 октомври вечерта. Семейството, което е от Търговище, пътувало с автомобила си, когато превозното средство се повредило навътре в гората. Четиримата останали блокирани на черен път, далеч от населено място.

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Веднага след получаването на сигнала е организирана акция за установяване на точното им местоположение. В издирването се включили екипи на полицията и пожарната в Котел, представител на Държавното горско стопанство и доброволец, който познава добре местността.

Малко повече от час след подаването на сигнала спасителите успели да достигнат до закъсалото семейство. Установено е, че родителите и двете им деца са в добро здравословно състояние и не се нуждаят от медицинска помощ. След успешната акция четиримата били отведени на безопасно място. За тях е осигурена възможност да пренощуват в сградата на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Котел.

Редактор: Цветина Петкова