Четирима младежи - две момичета и две момчета на по 17 и 18 години, бяха обявени за изчезнали в курортен комплекс Боровец. Сигналът е получен преди полунощ от родителите на младежите, които не успели да се свържат с децата си по телефона, предаде кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин.

Дежурният автопатрул реагирал незабавно и започнал издирвателни действия. Включил се и служител на Планинската спасителна служба (ПСС) с моторна шейна в труднодостъпните участъци. След няколко часа обходи четиримата младежи били открити в района около хижа „Марица“. Те били изплашени, но в добро физическо състояние.

Пред служителите на реда разказали, че тръгнали от Самоков към хижата с колата на едно от момчетата, но по пътя автомобилът затънал. Наоколо забелязали предупредителни табели за мечки, а мобилните им телефони нямали обхват, затова останали на място да чакат помощ. Четиримата са предадени невредими на техните родители.

