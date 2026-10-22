Първите 150 000 дози ваксини срещу сезонния грип за предстоящия сезон 2026/2027 вече са доставени в България. Препаратите са предназначени за имунизация на деца и възрастни хора по националните програми за профилактика на заболяването. Очаква се още през следващата седмица да започне разпределянето им към кабинетите на общопрактикуващите лекари.

Най-голямата част от пристигналите количества е предназначена за хората на и над 65-годишна възраст. За тази група са осигурени 84 000 дози от ваксината Vaxigrip.

770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за новия сезон

В страната вече са доставени и всички договорени 50 000 дози от препарата Efluelda, който е предназначен за хора на 75 и повече години.

За децата са осигурени първите 16 000 дози Vaxigrip, които ще се прилагат в рамките на националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип в детска възраст.

Доставките обаче не приключват с тези количества. Очаква се между 9 и 13 ноември в складовете на дистрибутора да пристигнат още 300 000 дози Vaxigrip, договорени по двете национални програми. Информацията е предоставена от упълномощен представител на притежателя на разрешението за употреба на ваксината.

Ваксинацията на децата против грип започва на 5 октомври

Така общият брой на договорените инжекционни противогрипни ваксини по двете програми достига 450 000 дози. Здравните власти напомнят, че имунизацията е сред основните средства за предпазване от сезонния грип и неговите усложнения. Ваксинирането е ефективна профилактична мярка както преди началото, така и по време на грипния сезон.

Редактор: Цветина Петкова