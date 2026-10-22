За първи път в света е установено заразяване на човек с вируса Шамонда, който досега е бил откриван при селскостопански животни. Случаят е регистриран във Франция, а инфектираният пациент, който бил с тежко отслабена имунна система, починал по-рано през октомври.

Въпреки необичайния случай здравните власти подчертават, че към момента няма установена опасност за населението като цяло.

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Според официалната информация пациентът бил хоспитализиран заради сериозно заболяване, а имунната му система била силно компрометирана. Именно това обстоятелство кара специалистите да определят заразяването като изключително рядко. „Въпреки че циркулира в Африка и Азия от няколко десетилетия, вирусът Шамонда никога досега не е бил откриван при хора“, посочват властите.

Предварителните данни сочат, че пациентът вероятно се е заразил след ухапване от дребно кръвосмучещо насекомо в Източна Франция. През пролетта и лятото вирусът циркулирал сред животни в този район.

Френските власти смятат, че неврологичните усложнения, наблюдавани при пациента преди смъртта му, много вероятно са свързани с инфекцията. Все още обаче продължават клиничните, лабораторните и епидемиологичните изследвания, които трябва да изяснят всички обстоятелства.

Какво представлява вирусът Шамонда?

Шамонда принадлежи към групата на ортобунявирусите и е познат на ветеринарните специалисти от десетилетия. За първи път е установен в Нигерия през 60-те години на миналия век, а впоследствие е откриван при животни в други части на Африка и в Япония.

Основните му гостоприемници са говедата, но вирусът може да бъде установен и при други селскостопански животни. Разпространението му се свързва предимно с ухапвания от дребни кръвосмучещи мушици, които могат да пренасят инфекцията между животните. При заразените говеда са наблюдавани симптоми като повишена температура, диария, отпадналост и намаляване на млеконадоя.

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Според френските власти Шамонда е установен за първи път на европейския континент през лятото на 2026 г., включително в животновъдни стопанства във Франция. Данни от френската система за наблюдение на здравето на животните сочат, че вирусът вече е открит в 14 западноевропейски държави.

Макар досега да е бил разглеждан основно като проблем за животновъдството, първият потвърден случай при човек поставя нови въпроси пред учените за възможностите му да заразява хора и за условията, при които това може да се случи. Френските власти са уведомили Световната здравна организация и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Редактор: Цветина Петкова