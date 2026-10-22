Италия и Испания се споразумяха да отменят граничния контрол за гражданите на двете страни, съобщи днес италианското вътрешно министерство, предаде „Ройтерс“. Така се слага край на тримесечния спор, предизвикан от наплива на мигранти към испанския ексклав Сеута.

Решението е взето след телефонен разговор между вътрешните министри Матео Пиантедози и Фернандо Гранде-Марласка. Още миналата седмица премиерите Джорджа Мелони и Педро Санчес в кулоарите на Европейския съвет изразиха намерение да прекратят ограниченията.

В идентични изявления двете правителства посочиха, че решението е взето след внимателна оценка на ситуацията. Премахването на проверките ще бъде съпроводено със засилен обмен на информация за гарантиране на сигурността в Шенгенското пространство.

Италия и Испания се договориха да премахнат граничните проверки

Дясното правителство на Италия първоначално преустанови действието на споразуменията за отворени граници с Испания на 31 юли с аргумента, че иска да гарантира, че мигрантите, пристигащи в Сеута, няма да могат да продължат пътя си към италианска територия.

Мадрид отвърна с аналогична мярка спрямо Рим, определяйки италианските действия като „несправедливи, противоречащи на интересите на Европейския съюз и дискриминационни спрямо населението на Испания“.

Министрите на вътрешните работи на Италия и Испания разговаряха по телефона и се споразумяха да не удължават преустановяването на действието на правилата на Шенгенското пространство за свободно движение в Европейския съюз, се посочва в италианското изявление.

Редактор: Цвета Лазаркова