Италия и Испания ще отменят граничните проверки, въведени заради спор около миграцията след кризата в Сеута. Решението е постигнато след разговори между премиерите на двете страни в рамките на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, съобщиха дипломатически и правителствени източници.

Напрежението между Рим и Мадрид започна през лятото, когато италианското министерство на вътрешните работи въведе проверки на пътниците, пристигащи от Испания. Мярката беше предприета след масовото навлизане на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута в Северна Африка.

Кралят на Испания бе посрещнат от въодушевено множество в Сеута (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според постигнатото споразумение Италия ще запази въведените ограничения още една седмица. Така срокът им ще изтече едновременно с този на испанските мерки, посочват източници от италианското правителство.

Договоркаъта е резултат от разговори между италианския премиер Джорджа Мелони и испанския ѝ колега Педро Санчес в кулоарите на срещата на европейските лидери, на която миграцията беше сред основните теми. Това съобщи испански дипломат.

Двете държави нямат обща сухопътна граница, но проверките засегнаха и пътниците, пристигащи със самолет. Обичайно те не подлежат на паспортен контрол при пътуване между Италия и Испания, тъй като и двете страни са част от Шенгенското пространство за свободно движение.

Редактор: Георги Иванов