Испанският крал Фелипе VI беше приветстван от въодушевено множество при пристигането си в Сеута. Заедно с кралица Летисия се ръкуваха с много хора и поговориха с жителите на Сеута, които се бяха събрали пред кметството.

Кралското семейство е на деликатна дипломатическа визита два месеца и половина след масовото нахлуване на мигранти в испанския ексклав в Северна Африка, за който претендира и Мароко.

„Фелипе, Фелипе!“ и „Да живее Испания“, скандираха хората, веейки знамената на Испания и Сеута. Това е първото посещение на испански монарх в ексклава след визитата на бащата на Фелипе VI - Хуан Карлос - през 2007 г., предизвикана от дипломатическа криза с Рабат. Утре крал Фелипе VI и кралица Летисия ще пътуват до Мелиля - другият испански ексклав на северноафриканска територия.

Снимка: AP Photo/Manu Fernández

Това посещение поставя отношенията с Мароко на изпитание, след като в петък мароканският крал Мохамед VI защити партньорството си с Испания, но категорично отхвърли всеки опит за натиск или изнудване. Мароканският монарх заяви пред парламента, че партньорството с Мадрид бележи значителен напредък, включително в борбата с нелегалната имиграция, но сега е изправено пред големи предизвикателства.

Снимка: AP Photo/Manu Fernández

Посещението на испанското кралско семейство се състои преди парламентарните избори на 29 ноември, като миграцията е една от ключовите теми в предизборната кампания.

Представителят на испанското правителство в Сеута подаде оставка

Сеута, която има население от около 80 000 души, се опитва да се върне към някаква форма на нормалност след шока, причинен от пристигането на повече от 70 000 мигранти от Мароко в края на юли. Въпреки че повечето от тях се върнаха в рамките на часове, няколко хиляди останаха на тази малка територия, разположена между Средиземно море и Атлантическия океан, където част от населението обяви, че се чувства изоставено от държавата.

Властите обособиха центрове за настаняване на над 7000 души и 2800 деца, но някои продължават да живеят по улиците на есклава или по хълмовете в предградията. В неделя полицията разчисти последния останал палатков лагер на плажовете на ексклава. Няколко минути по-късно булдозери сринаха до основи импровизираните убежища, където живееха около 400 души.

Испанските власти разчистиха лагер за мигранти в Сеута преди посещението на крал Фелипе VI

След среща с местните власти в кметството, посещението на краля и кралицата ще продължи в училище, в което исторически съжителстват католически, мюсюлмански, еврейски и хиндуистки общности. След това кралската двойка ще посети гробището Сиди Ембаркек, където ще отдаде почит пред над сто души, загинали по време на масовото нахлуване на мигрантите, съобщиха Мадрид и Рабат. По-късно крал Фелипе VI, който вече нарече събитията от юли „неприемливи“, ще изнесе реч по време на среща с представители на гражданското общество в Сеута.

Редактор: Цвета Лазаркова