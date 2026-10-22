Възможно е да бъдат повдигнати нови обвинения по разследването срещу кметовете на Белица и Сунгурларе. Това заяви окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев в ефира на NOVA NEWS. По думите му прокуратурата ще привлече към наказателна отговорност и други лица, ако бъдат събрани достатъчно доказателства за тяхната вина.

„При наличието на достатъчно доказателства за виновността и на други лица няма да се поколебаем да привлечем и тях като обвиняеми и да потърсим реализиране и на тяхната наказателна отговорност“, заяви Чинев.

Той подчерта, че целта на разследването е да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая. По думите на прокурора на трима души са повдигнати обвинения за участие в престъпно сдружение с цел търговия с влияние. Той съобщи още, че спрямо двама от обвиняемите е постановено задържане до 72 часа с прокурорски акт. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Повдигнаха обвинение на кметовете на Сунгурларе и Белица

Според данните на прокуратурата предполагаемата престъпна дейност започнала в началото на 2024 г. и продължила до 20 октомври 2026 г. Чинев отказа да разкрие подробности за предполагаемата схема и конкретните обществени поръчки, които са обект на разследването. „Моля за разбиране и за неразгласяване към този момент на факти и обстоятелства, които могат да попречат на разследването по делото или пък да осуетят разкриването на обективната истина“, призова прокурорът. „Бих могъл да потвърдя, че се работи много интензивно по делото и се цели всестранно, обективно и пълно разследване, с оглед изясняване на обективната истина“, добави той.

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Редактор: Габриела Павлова