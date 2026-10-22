Австрийските власти разбиха международен канал за трафик на наркотици, след като заловиха камион с българска регистрация, превозващ близо 200 килограма канабис. Стойността на дрогата на черния пазар се оценява на повече от 2 милиона евро. При операцията са задържани двама души, сред които 58-годишен шофьор от България.

Разследването започнало през юли, когато Федералната криминална служба на Австрия получила информация по международен канал за предстоящ превоз на голямо количество наркотици. Според сигнала товарът трябвало да потегли от Испания и да премине през Франция, а след това през Италия или Словения, преди да достигне австрийска територия.

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Полицията установила движението на камиона още при влизането му в страната и го проследила до предварително определеното място за разтоварване в град Трайскирхен, провинция Долна Австрия.

Там служителите на реда задържали българския водач и 30-годишен словенски гражданин, живеещ във Виена, който трябвало да получи пратката. При разпитите двамата признали част от обстоятелствата около престъпната схема.

Разследващите установили, че половината от иззетия канабис - около 100 килограма, е бил предназначен за словенеца, който действал от името на международната престъпна организация.

Останалите 100 килограма трябвало да продължат към Гърция, където да бъдат предадени на други участници в канала. Така Австрия е била както крайна точка за част от наркотиците, така и транзитна държава за останалото количество.

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При акцията полицаите открили и шест килограма вещество, първоначално смятано за кокаин. Лабораторните изследвания обаче показали, че става дума за имитация, която не съдържа активно наркотично вещество. По нареждане на прокуратурата в Грац двамата задържани са изпратени в затвора в Санкт Пьолтен, административния център на Долна Австрия.

Редактор: Цветина Петкова