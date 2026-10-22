-
На 32-годишна възраст Ромео е най-възрастният научно документиран ловен сокол
-
Мумии, проклятия и древни легенди оживяват в сърцето на Лондон (ВИДЕО)
-
Животните в английски зоопарк се радват на лакомства за Хелоуин (ВИДЕО)
-
Пуснаха на свобода в Амазонската джунгла хиляди сладководни костенурки (ВИДЕО)
-
Мечка нахлу в библиотека в Калифорния, изяде закуските на персонала (ВИДЕО)
-
Как дизайнер превръща боклук във висша мода (ВИДЕО)
Необичайна инициатива съчетава пица, бира и академични лекции в непринудена атмосфера
Нова любопитна инициатива във Великобритания превръща традиционните барове в неформални класни стаи. Идеята е сложните теми да бъдат изведени от строго академичните университетски аули и да се пренесат в непринудената, спокойна атмосфера на кварталните заведения.
„Честно казано, всеки, с когото разговарям, независимо от възрастта му, е на мнение, че имаме нужда точно от това – смислено занимание след края на работния ден. Това е прекрасна възможност да срещнеш невероятни нови хора. Всъщност точно това стоеше зад първоначалния ни замисъл – идеята, че хората стават все по-самотни и изолирани в дигиталния свят. Затова искахме да създадем тези наистина специални преживявания на живо”, споделя организаторът Мади Уинчестър.
Целодневна градина за възрастни хора отвори врати в Бургас
Форматът е максимално достъпен – всяка среща започва с лекция от около 45 минути, следвана от свободна дискусия, в която публиката може да задава въпроси на гост-лектора.
„За първи път присъствам на подобно събитие. Определено ми се стори интригуващо. Концепцията е страхотна, защото добавя интелектуален елемент към една непринудена обстановка. Не се чувстваш така, сякаш се връщаш в училище. Тук си воден от своя интерес, а освен това можеш да изпиеш една бира и да хапнеш пица. Според мен това е чудесно”, разказва посетителят Джак Уебстър.
Срещите обхващат широк спектър от теми – от наука, политика и история до изкуство, съвременна култура и астрология.
„Стори ми се много забавно. Хората наистина се вълнуват от темите, заради които са дошли. Тези, които задават въпроси и участват активно, са истински запалени. Харесва ми да бъда в такава среда”, допълва Коко Гохо, която също е сред гостите.
Сред най-вълнуващите дискусии се оказват тези, посветени на любовта и човешките взаимоотношения, където присъстващите често споделят и съвсем откровен личен опит.
„Наскоро включихме в програмата си терапевти, специализирани в областта на връзките, и хората бяха във възторг. Някои от присъстващите разказаха невероятни истории – хора, от които никога не бихте очаквали подобно нещо, споделиха най-изумителни случки от личния си живот. Става истински фурор, всички се смеят! Много е забавно. Именно в тези моменти най-силно се усеща духът на общността – въпреки че хората разкриват доста лични неща. Лекторите и водещият обаче успяват да създадат толкова предразполагаща атмосфера. Така че да, когато темата е за връзките, събитията винаги са страхотни”, обобщава Мади Уинчестър.
Инициативата стартира в Лондон през лятото на 2025 година, а заради огромния интерес впоследствие се разраства и в Единбург, Глазгоу, Манчестър и Лийдс.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни