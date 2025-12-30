Нова социална инициатива в Бургас вече дава видими резултати. Там развиват успешна целодневна градина за възрастни „Грижовник“ – място за грижа, общуване и ново усещане за общност. Сред хората, които всеки ден работят с възрастните мъже и жени тук, има и словашки гражданин - студент по социология, който избира България, за да натрупа житейски и професионален опит.

Кой е Роман Сорат и какво го доведе в Бургас? 30-годишният студент, заедно с членовете на „Грижовник“, се включва в българско народно хоро, чиито стъпки вече е усвоил. Само след 10 месеца у нас Роман разбира напълно българския език и вече го говори уверено.

"Аз съм социален антрополог и много се интересувам от другите култури. Исках да посетя държава, да опозная нова култура и да науча език", уточни той.

Всъщност Роман е полиглот - говори прекрасно словашки, чешки, руски, немски и италиански. Като студент във Виена участва в доброволческа програма, която включва и български социални домове. Възрастните хора го определят като много внимателен и общителен.

"С него е приятно всеки път, нашите дами много му се радват. Идва с изключително позитивно настроение, внася своето чувство за хумор и има желание да се научи на нещо ново", посочи Виолета Ангелкова, която е психолог в Социална градина за възрастни „Грижовник“.

След престоя си в Бургас Роман е убеден, че България е прекрасно място за живот. Все още не знае дали ще се върне в родината си, дали ще избере Австрия — страната, в която учи, за свой дом, или пък ще остане за по-дълго по слънчевото българско Черноморие.

"Пиша докторантура и книга. Темата ми е за възрастните хора, грижата за тях и социалната политика. Мисля, че искам и да работя с възрастни хора", споделя Роман.

У нас той установява, че българските пенсионери са патриоти, обичат миналото и фолклора и са не по-малко щастливи от неговите сънародници в Словакия.

В навечерието на коледните и новогодишни празници Роман вече е опознал българските обичаи. Запленен от българската кухня, той е научил от жените и няколко рецепти за традиционни коледни кулинарни изкушения.



Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова