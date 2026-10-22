Деветима ученици ще бъдат наградени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за проявена доблест, честност и гражданска отговорност. Отличията ще бъдат връчени в рамките на кампанията на МВР „Малките големи герои“, която насърчава добрите примери сред децата и младежите.

Четири момчета от Благоевград ще получат награди за това, че са намерили и върнали голяма сума пари. Третокласник от Русе ще бъде отличен, след като намерил и предал изгубен портфейл.

Признание ще получат и двама шестокласници от Попово, които намерили и върнали лични документи и дебитни карти.

Другите две отличени ученички са шестокласнички от Русе. Те своевременно подали сигнал за горящи контейнери, с което помогнали да бъдат предотвратени по-сериозни щети.

Старт на инициативата "Малките големи герои": Вътрешният министър награждава младежи за доблестни постъпки

По време на церемонията министър Иван Демерджиев ще обяви и следващ етап от развитието на кампанията „Малките големи герои“. Награждаването ще се състои на 23 октомври в сградата на Министерството на вътрешните работи в София.

Редактор: Дарина Методиева