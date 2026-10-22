31-годишен работник пострада тежко, след като падна от скеле при саниране на жилищен блок в Брезник. За инцидента съобщи директорът на дирекция „Инспекция по труда“ Любомир Владимиров.

Трудовата злополука станала на 18 октомври. Пострадалият паднал от второто ниво на конструкцията и веднага бил транспортиран до болницата в Перник, без свидетелите да потърсят съдействие на спешния телефон 112, предава кореспондентът на БТА в Перник Мая Костадинова.

Алпинист загина след падане от фасадата на сграда в Пловдив (СНИМКИ)

От реанимацията на Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник съобщиха, че младият мъж е в кома, с тежка черепно-мозъчна и лицева травма.

Дейността на фирмата на обекта е временно спряна, като контролните органи извършват пълна проверка на условията на труд и безопасността.

Редактор: Мария Барабашка