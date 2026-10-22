-
Зеленски отговори на Уиткоф с хаплива забележка след репликата му, че Путин е хуманист
-
Хиляди сърби посрещнаха студентското движение в Белград
-
Кметът на Киев съобщи за атака с балистични ракети
-
Хиляди протестиращи излязоха по улиците на 50 града в Гърция
-
Европрокуратурата извършва обиски в офиси на „Патриоти за Европа“ в ЕП
-
Хиляди ученици, студенти, преподаватели и родители протестираха в Гърция (СНИМКИ)
Какво е мнението на проф. Румяна Коларова и Кристиян Шкварек
Каква е причината да се случват протестите в цяла Европа. Темата коментираха в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS политологът проф. Румяна Коларова и политическият организатор Кристиян Шкварек.
„Циклично в Европа се преживяват такива кризи, които са свързани с насилие. В случая имаме наслагване на няколко кризи. Това, което наблюдаваме в политическите алтернативи, е свързано с една крайна радикализация”, смята проф. Коларова.
Над 200 души влязоха в затвора след масовите безредици във Франция
По думите на Шкварек всички, които се наричат крайно десни в Европа, които са идентични и неразличими от „мейнстрийм” политиките на нецентристката действителност преди 20 години.
Цялото предаване гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни