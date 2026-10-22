Каква е причината да се случват протестите в цяла Европа. Темата коментираха в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS политологът проф. Румяна Коларова и политическият организатор Кристиян Шкварек.

„Циклично в Европа се преживяват такива кризи, които са свързани с насилие. В случая имаме наслагване на няколко кризи. Това, което наблюдаваме в политическите алтернативи, е свързано с една крайна радикализация”, смята проф. Коларова.

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По думите на Шкварек всички, които се наричат крайно десни в Европа, които са идентични и неразличими от „мейнстрийм” политиките на нецентристката действителност преди 20 години.

Цялото предаване гледайте във видеото.

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Редактор: Никола Тунев