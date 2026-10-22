Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ за пореден път излязоха на протестно шествие до Министерството на образованието и науката. Основното им искане продължава да е оставката на ректора Мирослав Дачев, а днес за първи път се иска и оставката на министъра на образованието проф. Георги Вълчев.

Студентите от НАТФИЗ отново излязоха на протест

Те настояват и за незабавно прекратяване на институционалния натиск, за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на вземане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на Академията.

Основното опасение на протестиращите остава възможното изключване от Европейския алианс FilmEU. Бунтът на бъдещите актьори, режисьори и възпитаници на академията породи съмнения за непрозрачна кадрова политика, финансови злоупотреби и натиск върху преподаватели в академията.

Видео: Ерик Борозенков, NOVA

Младите хора от НАТФИЗ днес са подкрепени и от други университети.

Движението по ул. „Георги С. Раковски“ беше блокирано за кратко заради шествието на студентите.

За NOVA от Министерството на образованието и науката изпратиха позиция:

„Министерството на образованието и науката приема сериозно поставените от студентите на НАТФИЗ въпроси и уважава правото им да изразяват свободно своята позиция.

През предходните месеци министерството винаги е било отворено за диалог и обсъждане на поставените въпроси, като към студентите многократно са отправяни покани за разговори и срещи. Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев проведе срещи с представители на протестиращите студенти и на преподавателите от факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ.

По инициатива на министъра беше създадена и работна група с участието на представители на заинтересованите страни, която проведе три заседания за обсъждане на проблемите и възможностите за тяхното решаване. В резултат на проведените разговори ръководството на НАТФИЗ представи пътна карта с мерки за преодоляване на поставените проблеми. Министерството ще продължи да следи развитието на ситуацията и изпълнението на поетите ангажименти.

При предходното ръководство на МОН е извършен одит на НАТФИЗ, като по инициатива на настоящото ръководство на интернет страницата на министерството бяха публикувани както пълният одитен доклад, така и резюме на основните констатации. По този начин е осигурена публичност и възможност всички заинтересовани страни и компетентни институции да се запознаят с резултатите.

Следва да се подчертае, че академичната автономия не е въпрос на преценка или желание от страна на МОН, а принцип, изрично регламентиран в Закона за висшето образование. Той определя както самостоятелността на висшите училища при тяхното управление, така и границите на правомощията на министерството.

МОН ще продължи да съдейства за решаването на проблемите, но не може да изземва функции и да взема решения, които законът е предоставил на академичните органи.“

В знак на протест, недоволството на студентите от НАТФИЗ, се прояви в артистична демонстрация, при която „омъжиха” министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и ректора на академията проф. Мирослав Дачев.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

"След 5 месеца на протестни действия, в които нито едно обещание не беше спазено, не видяхме никаква промяна. Искаме оставката на ректора проф. Мирослав Дачев, както и оставката на министъра на образованието, проф. Георги Вълчев", каза една от протестиращите.