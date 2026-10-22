Американски съдия разпореди президентът на САЩ Доналд Тръмп да бъде разпитан под клетва до 11 декември във връзка с делото за клевета, което води срещу британската обществена медия „Би Би Си“. Спорът е свързан с документален филм, в който са монтирани части от реч на американския държавен глава, произнесена преди щурма на Капитолия през януари 2021 г.

Решението е постановено от федералния магистратски съдия Енжолике Лет, след като адвокатите на „Би Би Си“ поискаха съдът да задължи президента да се яви на разпит. Според защитата на медията времето за събиране на доказателства по делото изтича, а Тръмп все още не е дал показания.

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„Все още не сме успели да разпитаме ищеца“, заяви в съдебната зала адвокатът на „Би Би Си“ Чарлз Тобин, като уточни, че до края на периода за събиране на доказателства остават само два месеца.

Първоначално разпитът е бил насрочен за 16 октомври, но Тръмп го отменил, позовавайки се на „въпроси от национално значение“. По това време той участвал в предизборната кампания в щата Джорджия. В деня, определен за разпита, американският президент присъствал на предизборен митинг в град Далтън, Джорджия, във връзка с междинните избори за Конгреса. Той участвал и в събитие за набиране на средства в имението си „Мар-а-Лаго“ във Флорида.

Съдия Лет постанови, че Тръмп трябва да даде показания под клетва най-късно до 11 декември, освен ако срокът за събиране на доказателства не бъде удължен.

В основата на съдебния спор е епизод на разследващото предаване „Панорама“, в който са съединени два отделни откъса от речта на Тръмп пред негови поддръжници на 6 януари 2021 г. - деня, в който протестиращи нахлуха в сградата на Конгреса във Вашингтон.

В иска си, подаден във Флорида, американският президент обвинява „Би Би Си“, че умишлено, злонамерено и подвеждащо е манипулирала изказването му чрез монтажа.

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Британската медия вече се извини за допуснатата грешка и призна, че начинът, по който е била представена речта, е създал „погрешното впечатление, че президентът Тръмп е отправил пряк призив към насилствени действия“.

Въпреки извинението „Би Би Си“ оспорва съдебния иск и настоява той да бъде отхвърлен. Адвокатите на медията твърдят, че документалният филм не отговаря на законовите критерии за клевета и че предаването не е било достъпно на територията на Съединените щати.

През юли защитата на Тръмп е признала, че не разполага с доказателства, че филмът е бил разпространяван в САЩ чрез абонаментната платформа BritBox, както първоначално е твърдяла. Не са представени доказателства и за достъпност чрез сайта на „Би Би Си“, услугата „Би Би Си“ Select или американски телевизионни оператори. Междувременно Тръмп се е съгласил да оттегли иска си срещу „Би Би Си“ Studios - търговското подразделение на британската медия. Това е станало, след като компанията е посочила, че не е участвала в създаването или продуцирането на спорния документален филм.

Съдебният спор с „Би Би Си“ обаче продължава, като следващата важна стъпка е разпитът на американския президент под клетва.

Редактор: Цветина Петкова