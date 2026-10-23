Един моряк е загинал, трима са в неизвестност, а деветима души са спасени при инцидент в Черно мор с търговския кораб „Хорив“, плаващ под флага на Коморските острови. Плавателният съд потъна на около 13 морски мили от румънското пристанище Констанца, след като по предварителни данни е бил поразен от дрон.

Корабът, който според първоначалната информация плава под флага на Коморските острови, подал сигнал за бедствие. Екипажът съобщил за пожар на борда, след което румънските власти предприели спасителна операция. На борда е имало 13 души - десетима украинци и трима азербайджанци.

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В издирването на изчезналите моряци участват екипи на бреговата охрана и Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето. Действията се координират от Румънската военноморска администрация, която е изпратила спасителни плавателни съдове към мястото на инцидента.

За операцията е поискан и хеликоптер Black Hawk. Силните валежи и неблагоприятните метеорологични условия край Констанца обаче са възпрепятствали достигането му до бедстващия кораб.

Инцидентът е станал извън териториалните води на Румъния, но в непосредствена близост до тяхната граница. Случаят засилва опасенията за безопасността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море, където през последните седмици са регистрирани поредица от нападения срещу цивилни плавателни съдове.

„Хорив“ е отплавал от турското пристанище Ерегли и е поел курс към румънското пристанище Сулина, където е трябвало да пристигне на 23 октомври около 23 часа. Последната му позиция, регистрирана чрез автоматичната идентификационна система AIS, е била в акваторията на Черно море.

Според данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването VesselFinder плавателният съд „Хорив“ е построен през 1983 г. и е предназначен за превоз на руда и петрол. Корабът е на 43 години и плава под флага на Коморските острови.

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Новият инцидент идва непосредствено след заседание на Върховния съвет за национална отбрана на Румъния, свикано заради влошаващата се обстановка в Черно море. Сред обсъжданите въпроси бяха готовността на страната да реагира при нови заплахи, защитата на морските граници и сигурността на критичната инфраструктура.

Около десет дни по-рано подобно нападение беше регистрирано и в района на Сулина. Тогава друг търговски кораб, също плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон.

Няма окончателно потвърждение за произхода на предполагаемия дрон, поразил кораба край Констанца. Спасителната операция продължава, като основен приоритет остава откриването на тримата моряци в неизвестност.

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Редактор: Цветина Петкова