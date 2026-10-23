Военно-апелативната прокуратура привлече като обвиняем за средна телесна повреда и постанови задържане за 72 часа спрямо офицера от Националната служба за охрана, свързан с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването на инцидента продължава, като до момента са разпитани пострадалата и част от свидетелите на случилото се. Предстоят допълнителни разпити на хора, които могат да предоставят информация за обстоятелствата около случая. Разследващите ще събират и нови доказателства, ще прегледат и анализират наличните видеозаписи и ще назначат необходимите експертизи. Целта е да бъдат изяснени всички факти и да се установи точната последователност на събитията, уточняват от Военно-апелативната прокуратура.

Решението идва след разпити и действия по разследването на случая, при който журналистката беше повалена на земята от охранител, докато се опитваше да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна пред централата на „Прогресивна България“

Инцидентът предизвика обществен и политически отзвук, а президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО генерал-майор Емил Тонев. Той впоследствие изрази готовност да се оттегли от поста.

Как се стигна до инцидента

Случаят се разигра пред централата на „Прогресивна България“, където Соня Колтуклиева очаквала председателя на парламента, за да ѝ зададе въпрос. На разпространените видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Михаела Доцова. Секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.

След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия. По-късно беше приета в болница „Света София“, откъдето съобщи, че изпитва силни болки и получава обезболяващи медикаменти. По думите ѝ лекарите трябва да преценят дали е необходима операция на рамото.

Журналистката даде показания пред Военно-апелативната прокуратура и разказа подробно за случилото се. Тя твърди, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато е държала телефона си и е продължавала да задава въпроси.

Соня Колтуклиева след сблъсъка със служител на НСО: Благодаря на Бог, че ме остави жива

Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи употребата на прекомерна сила като недопустима. Тя обясни, че се е стреснала, когато журналистката отворила вратата на автомобила, но не е видяла самия сблъсък с охранителя. Председателят на Народното събрание заяви, че е научила подробностите впоследствие и настоя обстоятелствата да бъдат изяснени.

След инцидента държавният глава Илияна Йотова поиска оставката на началника на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев. От своя страна той заяви готовност да освободи поста.

В НСО беше разпоредена вътрешна проверка на действията на охранителния екип. Случаят стана повод и за политически реакции, включително искания за оставката на председателя на парламента. От ГЕРБ започнаха събиране на подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, а от ДПС обявиха подкрепа за инициативата. От „Прогресивна България“ осъдиха прекомерната употреба на сила, но призоваха инцидентът да не се използва за политически цели.

Редактор: Цветина Петкова