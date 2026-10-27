След предсрочното освобождаване от затвора на шофьора, причинил смъртта на журналиста Милен Цветков, днес е организиран протест срещу решението на съда.



Софийският градски съд реши, че Кристиан Николов, който излежава присъда за смъртта на Цветков, излиза предсрочно от затвора. Той бе осъден на 9 години затвор през 2023 година. Към момента Николов е изтърпял над половината от присъдата си.

Прокуратурата обжалва предсрочното освобождаване на Кристиан Николов



От своя страна от Софийската градска прокуратурата обявиха, че ще обжалват предсрочното му освобождаване. Протестът се организира от бащата на загиналата при катастрофа Сияна, Николай Попов. Протестът се очаква да започне в 18 часа пред Съдебната палата в София.

Редактор: Ивета Костадинова