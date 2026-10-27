Мащабен арсенал от невзривени боеприпаси от Първата световна война се появи през лятото изпод бързо отстъпващите ледници в Доломитите. Това съобщи италианската армия.

Bonifica bellica sulle Dolomiti, rimossi oltre 250 ordigni della Grande Guerra. I guastatori alpini della Julia concludono la campagna estiva 2026 #ANSA https://t.co/5kwwcbm9Lf — ANSA Trentino-AA (@AnsaTrentinoAA) October 20, 2026

Боеприпасите, сред които италиански артилерийски снаряди и френски минохвъргачни гранати, са били отстранени и обезвредени от алпийската бригада „Джулия”.

Оръжия, самоделни взривни устройства и антични предмети откриха в дом в Монтанско (СНИМКИ)

Оръжията произхождат от т.нар. Бяла война – ожесточен военен сблъсък между австро-унгарската армия и италианските войски, водил се на коварен и вледеняващ терен в периода между 1915 и 1918 година.

Повече от век по-късно туристи забелязали опасните предмети през летните месеци, предимно в района на Канал Сан Бово в долината Примиеро в източната част на Трентино. Впоследствие военни екипи проведоха мащабна операция по претърсване както там, така и на други високопланински ледникови локации в региона Трентино-Алто Адидже.

Сапьорите са извадили и неутрализирали общо 250 взривни устройства, включително 18 италиански 75-милиметрови артилерийски снаряда и 37 минохвъргачни снаряда тип „Тевено” – френско производство, с каквото е била снабдявана италианската кралска армия по време на конфликта.

https://t.co/5SrTbX0E7L — Esercito Italiano (@Esercito) October 26, 2026

Това не е първият случай, при който останки от Бялата война се показват изпод топящите се ледове, чието свиване се ускори през последните над десет години.

„Това е до голяма степен пряко следствие от глобалното затопляне”, обясни Стефано Морозини, професор в университета в Бергамо и координатор на проекти за историческото наследство в Националния парк „Стелвио”, където също бяха намерени опасни артефакти.

„През последните години, в края на всяко лято, тези опасни находки излизат на повърхността и с всяка изминала година броят им нараства. Те са били консервирани в леда повече от век. Някои са се взривили още тогава, но много други не са, така че сега, когато се покажат отново, те представляват огромна опасност”, предупреди експертът.

Официалният съвет към туристите и алпинистите в района е при никакви обстоятелства да не докосват каквото и да било съмнително метално устройство, независимо къде е открито, а веднага да подадат сигнал в полицията.

Водена главно по високите била на Доломитите, Трентино-Алто Адидже и Ломбардските Алпи, Бялата война остава буквално замръзнала във времето чак до 90-те години на миналия век. Тогава климатичните промени започват да разкриват богата колекция от непокътнати реликви – от оръжия и шейни до лични писма и дневници.

През 2015 г. изпод леда, който я е запечатвал в продължение на почти век, се показа цяла дървена казарма, вкопана в скалите под връх Скорлуцо (3095 метра) над прохода Стелвио. Военното убежище е било набързо напуснато при подписването на примирието през ноември 1918 г., като войниците са оставили почти всичко след себе си. Вътре изследователите откриват съхранени сламени легла, дрехи, фенери, вестници, картички, монети и хранителни консерви. За съхранението на тези находки се планира през юни 2027 г. в град Бормио да отвори врати специализиран Музей на Бялата война.

Според историческите данни боевете във високопланинския фронт са отнели живота на над един милион души, като по-голямата част от войниците са загинали не от куршуми, а от лавини, измръзване или падания в пропасти.

През последните 15 години топящият се лед е разкрил десетки тела на загинали бойци, някои от които все още в униформи. През 2017 г. близките на италиански войник успяха най-накрая да го погребат с почести, след като тялото му бе открито на ледника Пресена заедно с документите за самоличност.

Редактор: Мария Барабашка