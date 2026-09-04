Незаконно оръжие, самоделни взривни устройства и десетки предмети с вид на археологически ценности са открити при полицейска операция в село Сталийска махала, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена на 3 септември след получен оперативен сигнал. Криминалисти от Районното управление в Лом са претърсили дома на 61-годишен мъж, който е криминално проявен и осъждан.

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Снимка: МВР

При претърсването полицаите открили незаконна двуцевна ловна пушка 16-и калибър, газов пистолет и 50 патрона от различен калибър.

В имота били намерени и две самоделни взривни устройства, както и буркан с прахообразно вещество. На място са били изпратени и специализирани екипи на МВР, пожарната и Спешна помощ.

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Снимка: МВР

Полицаите иззели още 70 патинирани монети, 76 антични украшения и металдетектор. 61-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

Снимка: МВР

По случая е образувано досъдебно производство за държане на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по установения ред. Отделно е започнала проверка във връзка с откритите оръжия, боеприпаси и взривни устройства.

Редактор: Цветина Петкова