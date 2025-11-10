Откриха 84-годишен мъж в безпомощно състояние в жилището му в Казанлък. Той е хоспитализиран без опасност за живота. В апартамента му са намерени и иззети боеприпаси и оръжие, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Около 11 часа в неделя в Районното полицейско управление в Казанлък е постъпил сигнал от 52-годишен мъж, че е намерил свой роднина в безпомощно състояние в апартамента му. Възрастният мъж не е дал обяснение какво се е случило. В жилището му са намерени и иззети кутия с 31 бойни патрона и пистолет без надписи и означения, с пълнител, съдържащ седем боеприпаса.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато в Районното управление в Казанлък досъдебно производство, съобщава кореспондентът на БТА Ралица Стефанова.

Редактор: Станимира Шикова