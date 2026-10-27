Дълги вратове, необичайни движения, загадъчни погледи и снимки, които милиони потребители отказват да приемат за истински. Няколко жени от политическото и общественото обкръжение на Доналд Тръмп се превърнаха в главни героини на една от най-необичайните интернет истории през октомври. Социалните мрежи ги сравняват с извънземни, роботи и герои от научнофантастични филми, а международни издания вече анализират феномена, наречен Mar-a-Lago face.

Според Google Trends търсенето на информация за тях зависи от публичните им появи. 18 октомври изглежда е моментът, в който няколко отделни истории за жени от обкръжението на Доналд Тръмп се обединяват в една обща интернет тенденция.

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Всичко започва с няколко на пръв поглед обикновени публични появи. Снимка от Белия дом, кратко видео в TikTok и официален портрет на новоназначен дипломат се превръщат в материал за хиляди пародии. Постепенно интернет потребителите започват да издирват и други жени със сходна визия, а шегите прерастват в конспиративни твърдения за клонинги и извънземни.

Зад вирусните кадри обаче стоят реални личности – политици, дипломати, бизнесдами и филантропи, чиито професионални биографии често остават в сянката на коментарите за външния им вид.

Кели Лофлър – жената с голям врат, която според интернет „се учи да ходи“

Една от най-обсъжданите фигури е Кели Лофлър - бивша сенаторка от Джорджия и ръководител на американската Администрация за малък бизнес.

Kelly Loeffler Administradora de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos. Se abre otro expediente X... https://t.co/iReFl2PErO — 👽 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑆𝑐𝑢𝑙𝑙𝑦 (@XFilesArgentin) October 14, 2026

През август институцията публикува видео в TikTok, в което Лофлър отговаря на въпроси, докато върви по коридор, украсен със снимки от политическата ѝ кариера. Потребителите обаче забелязват нещо друго – необичайно бавната ѝ походка, движенията на ръцете и папката, която държи и която изглежда празна.

Скоро се появяват сравнения с извънземни от филма „Марсиански атаки!“. Един от коментарите иронично я поздравява за първия ѝ ден с човешки крайници. Видеото започва да се разпространява повторно през октомври, когато потребителите го свързват с други подобни интернет истории.

Според The Independent обяснението за странното движение вероятно е далеч по-прозаично: Лофлър се опитва да говори пред камерата, докато се движи достатъчно бавно, за да не изпревари оператора.

Сюзан Дел – милиарди за деца, но интернет гледа друго

В началото на октомври Сюзан Дел, която е съпруга на основателя на технологичната компания Dell Майкъл Дел, посещава Белия дом.

Durante uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (7), com Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, uma das participantes chamou atenção pelo comportamento. A mulher de vermelho é Susan Dell, empresária e filantropa, casada com o bilionário Michael Dell, fundador e CEO da Dell Technologies. O evento tratou das contas de investimento destinadas a crianças americanas. Em dezembro do ano passado, o casal anunciou uma doação de US$ 6,25 bilhões para beneficiar milhões de crianças. O que mais chamou a atenção foram as expressões faciais de Susan, sua postura rígida e seus movimentos aparentemente incomuns, que despertaram curiosidade e questionamentos nas redes sociais. O nome de Michael Dell também aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein, mencionado em um e-mail encaminhado a Epstein em 2012. — Joaquim Ribeiro (@joaquimrib1801) October 7, 2026

Поводът е благотворителна инициатива, свързана с ангажимент на семейната фондация за 6,25 милиарда долара в подкрепа на инвестиционни сметки за милиони американски деца.

Вместо финансовото дарение обаче вниманието в социалните мрежи се насочва към външния вид и движенията на Сюзан Дел. Кратки откъси от посещението ѝ се разпространяват с коментари, че прилича на робот или на извънземно, което се опитва да се държи като човек.

Появяват се и твърдения, че кадрите са доказателство за съществуването на т.нар. „хора гущери“ – стара конспиративна теория, според която нечовешки същества тайно управляват света. Няма фактически основания за подобни предположения.

Любопитното е, че Майкъл Дел реагира на нападките срещу съпругата си, като споделя публикации на хора, които защитават благотворителната им инициатива и критикуват подигравките.

Барбера Торнхил – дипломатическо назначение, превърнало се в сензация

Следващата интернет героиня е 78-годишната Барбера Торнхил, назначена за специален посланик на САЩ за наблюдение и борба с трафика на хора.

На 13 октомври представител на Държавния департамент публикува официалния ѝ портрет, придружен от поздравление за назначението. Реакцията е неочаквана. Снимката започва да се разпространява с огромна скорост. Според Vanity Fair публикацията надхвърля 20 милиона преглеждания, а потребителите създават колажи, пародии и видеа с изкуствен интелект. Някои сравняват Торнхил с персонажи от филмите на Тим Бъртън, други я свързват с „Мъже в черно“ и „Досиетата Х“.

Зад вирусния портрет стои жена с дългогодишен опит в бизнеса и благотворителността. Торнхил е работила в сферата на интериорния дизайн, подкрепяла е различни благотворителни инициативи и твърди, че през 1994 г. е работила с Майка Тереза и нейната организация в Индия. Тези подробности почти изчезват от онлайн дискусията, изместени от коментарите за лицето ѝ.

Калиста Гингрич – една снимка в сини костюми и милиони реакции

Към историята се присъединява и Калиста Гингрич – американски дипломат и съпруга на бившия председател на Камарата на представителите Нют Гингрич. Тя публикува снимка с Барбера Торнхил, на която двете са облечени в сходни кралскосини костюми.

这四个人，分别是特朗普政府的： 监督和打击人口贩运无任所大使 Barbera H. Thornhill、 美国驻瑞士和列支敦士登大使Callista Gingrich、 美国小企业管理局局长Kelly Loeffler、 以及和特朗普政府关系密切的 苏珊戴尔。 嗯，这就很难评啊，有美国人连“天启四骑士”都喊出来了。 https://t.co/uazzAXGpXA — 我是梦嫣❤️ (@mengyan1234567) October 16, 2026

Кадърът бързо става вирусен. Според швейцарското издание Blick той събира около четири милиона преглеждания и над 6000 коментара само за няколко часа.

Pleased to welcome Ambassador Barbera Thornhill, U.S. Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons, to Bern for an important discussion with Swiss federal and cantonal officials on combating human trafficking. Special thanks to Eva Wildi-Cortés, Director of the Swiss Federal Office of Police, for hosting this important roundtable. The United States and Switzerland remain committed to strengthening cooperation, protecting victims and survivors, and holding traffickers accountable. 🇺🇸🇨🇭 — Callista Gingrich (@CallyGingrich) October 16, 2026

Потребителите отново прибягват до сравнения с научнофантастични филми, а снимката започва да се използва в колажи с останалите жени от обкръжението на Тръмп.

Кимбърли Гилфойл – MAGA face

Сред жените, чиито публични снимки се включват в дискусиите за т.нар.MAGA face, е и Кимбърли Гилфойл. Тя е бивша телевизионна водеща, политическа активистка и бивша годеница на Доналд Тръмп-младши.

Гилфойл от години е разпознаваема фигура в републиканските среди. В последните интернет дискусии нейни снимки се използват като пример за силно подчертаната естетика, която някои потребители свързват с обществения кръг около Мар-а-Лаго.

За разлика от Лофлър и Торнхил обаче няма един конкретен нов видеоклип, който да стои в центъра на историята ѝ.

Лора Пърлмътър - от света на милиардерите до интернет меметата

Друго име, което се появява в публикациите за феномена, е Лора Пърлмътър. Тя е съпруга на Айзък Пърлмътър. Мъжът ѝ е бивш ръководител на Marvel Entertainment и влиятелен дарител на Републиканската партия.

Лора Пърлмътър е сред жените от заможните консервативни обществени кръгове, чиито снимки започват да се споделят в контекста на дискусиите за характерната визия, наричана Mar-a-Lago face. И в този случай онлайн вниманието е насочено основно към външния вид, а не към конкретна политическа дейност.

Какво всъщност е Mar-a-Lago face?

Терминът, който се разпространява в социалните мрежи, е вдъхновен от имението и частния клуб на Доналд Тръмп във Флорида - Мар-а-Лаго. С него потребителите обозначават определен естетически стил, който свързват с част от заможните жени в консервативните среди - силно подчертани скули, изразителни вежди, плътни устни, гладка кожа и драматичен грим. Темата привлича вниманието и на списание Vanity Fair, което на 21 октомври публикува специален анализ на феномена.

Пластичният хирург Тери Дъброу предлага интересна гледна точка. Според него подобна визия невинаги е резултат от неуспешни естетични процедури. В някои заможни обществени кръгове силно забележимата промяна може да бъде търсен ефект – своеобразен символ на богатство и статус.

Who is this person next to Barron Trump? A demon? https://t.co/1JXIoV3cjj — MAVERICK X (@MAVERIC68078049) January 21, 2025

Други специалисти предупреждават, че е неуместно по снимки да се правят категорични заключения дали конкретен човек се е подлагал на козметични, или хирургични процедури.

От шеги до конспирации: Защо се появиха „извънземните“?

Историята придобива още по-необичаен обрат, когато потребителите започват да свързват различните снимки и видеа в обща конспиративна теория.

В публикации в X и TikTok се появяват предположения за клонинги, роботи, извънземни и тайни експерименти. Някои дори правят връзка с публичните изявления на Доналд Тръмп за разсекретяване на информация, свързана с неидентифицирани летящи обекти.

Няма доказателства, които да подкрепят подобни твърдения. Значителна част от съдържанието е откровена сатира, но други публикации представят фантастичните предположения като реални. Така възниква характерен за съвременния интернет феномен - колкото повече потребители търсят необичайни детайли в дадено изображение, толкова повече нови „доказателства“ започват да откриват.

Когато лицето стане по-важно от новината

Случаите предизвикват и друга дискусия - къде минава границата между политическата сатира и публичното унижение.

Коментаторите отбелязват, че вниманието към външния вид на тези жени често измества далеч по-важни въпроси – какви позиции заемат, какви решения вземат и какво влияние имат върху американската политика. В случая със Сюзан Дел благотворителен ангажимент за милиарди долари остава на заден план. При Барбера Торнхил назначението на дипломат, който трябва да работи срещу трафика на хора, се превръща в повод за шеги.

Именно това е парадоксът на историята - милиони хора вече разпознават лицата на тези жени, но значително по-малко знаят защо изобщо са се появили пред камерите. А докато интернет продължава да търси „извънземни“ в Белия дом, действителният въпрос остава съвсем земен - как социалните мрежи превръщат няколко секунди видео или една снимка в глобална сензация.

Редактор: Цветина Петкова