Американският президент Доналд Тръмп предизвика вълна от критики сред почитателите на Доли Партън, след като публикува в Truth Social генерирано с изкуствен интелект изображение, на което двамата са представени хванати под ръка по време на разходка в Белия дом. Публикацията идва дни след смъртта на кънтри легендата и беше определена от част от феновете ѝ като неуместна и неуважителна.

Първоначално реакцията към действията на Тръмп след смъртта на Партън беше положителна. Президентът се присъедини към известните личности, които почетоха певицата, и нареди американските знамена да бъдат спуснати наполовина за една седмица.

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„Това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало човек като нея и никога няма да има. В нейна чест нареждам американското знаме в Съединените щати да бъде спуснато наполовина за период от една седмица, считано от 18:00 часа тази вечер. Почивай в мир, Доли! Светът те обича“, написа Тръмп в Truth Social.

Жестът беше приветстван дори от някои от критиците на президента. Само дни по-късно обаче тонът се промени.

Повод стана припомнянето от почитатели на Партън, че нейната благотворителна инициатива Imagination Library е останала без държавно финансиране при администрацията на Тръмп. Програмата, създадена през 1995 г. за насърчаване на детската грамотност, е раздала повече от 330 милиона книги.

На този фон част от феновете обвиниха президента в лицемерие. Допълнителни реакции предизвика негово участие в предаването на Глен Бек, в което Тръмп заяви, че Партън „наистина го харесвала“.

Критиците му противопоставиха политическото му поведение на ценностите, с които певицата беше свързвана през десетилетията - толерантност, благотворителност, уважение към различните и стремеж да не разделя хората по политически признак.

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Напрежението се засили след появата на генерираното с изкуствен интелект изображение. На него Тръмп и Партън са представени един до друг, хванати под ръка в Белия дом - сцена, която в действителност не се е случвала.

Публикацията предизвика множество гневни коментари в социалните мрежи. „Тръмп е решил, че Доли Партън получава прекалено много внимание“, написа един потребител.

Друг определи изображението като „отвратително“, като подчерта, че Партън никога не е позирала по този начин с американския президент и постави под съмнение дали би се съгласила да бъде представена така.

Особено широко разпространение получи публикация, в която се припомнят благотворителната дейност на певицата и отношението ѝ към ЛГБТ общността. Авторът противопоставя тези позиции на политиките и реториката на Тръмп, а множество потребители определиха създаденото с ИИ изображение като „безсърдечно и безмозъчно“.

Самата Партън приживе внимателно избягваше откритото обвързване с която и да било политическа партия. „Не се занимавам с политика. Имам твърде много почитатели и от двете страни“, казваше тя.

Известно е обаче, че по време на първия президентски мандат на Тръмп Партън два пъти е отказала предложението да бъде удостоена с Президентския медал на свободата. Самата певица впоследствие обясни, че първия път причината е била заболяването на съпруга ѝ, а втория - невъзможността да пътува заради пандемията от COVID-19.

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Далеч по-категорична в политическите си позиции беше сестра ѝ Стела Партън. Само дни преди смъртта на кънтри звездата тя публикува остро послание срещу Тръмп. „Като американска гражданка не подкрепям Тръмп и не съм съгласна с неговото безумно, грозно и отвратително поведение“, написа тя.

Публикацията беше премахната след смъртта на Доли Партън.

На фона на спора около Тръмп организацията, която стои зад едно от най-значимите благотворителни начинания на певицата, обеща делото ѝ да продължи.

Доли Партън създава Imagination Library, вдъхновена от своя баща Робърт Лий Партън, който не е могъл да чете и пише. Инициативата изпраща безплатно по една книга всеки месец на деца от раждането им до петгодишна възраст, независимо от доходите на техните семейства. Програмата постепенно се разраства извън САЩ и достига до деца във Великобритания, Канада, Австралия и Ирландия.

Редактор: Цветина Петкова