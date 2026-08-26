Бляскава, забавна и мила - така наричаха Доли Партън. Суперзвездата, превърнала се в икона на кънтри музиката, почина от рак на 80-годишна възраст. След смъртта ѝ почитта към нея дойде от всички краища на света, а хиляди нейни почитатели оставят цветя, балони и картички в нейна памет.

Партън оставя след себе си огромно творческо и обществено наследство - повече от 3 хиляди песни, над 100 милиона продадени албума, 300 милиона книги, дарени на деца, 10 награди „Грами“ и 54 номинации. Но най-голямото ѝ наследство остава обичта на публиката.

Сред първите, които отдадоха почит на певицата, беше нейният племенник. „Доли беше фермер, като баща си. Той култивираше почвата. Тя култивираше песни и щастие“, каза той.

Тръмп, Майли Сайръс и още много знаменитости се сбогуваха с Доли Партън

В Съединените щати редица забележителности и обществени сгради, включително „Емпайър Стейт Билдинг“ в Ню Йорк, бяха осветени в розово в памет на музикалната легенда.

Австралийският премиер Антъни Албанезе също отдаде почит на Партън. „Доли Партън направи света ни по-добро място по толкова много начини, че е трудно да си представим света без нея“, заяви той.

Dolly Parton made our world a better place in so many ways, it’s hard to imagine the world without her. A singer and songwriter of rare power and talent, she also shone brightly as an actor, author and philanthropist.



And the big, radiant heart of the Dolly universe was a… — Anthony Albanese (@AlboMP) August 25, 2026

Президентът Доналд Тръмп нареди американските знамена да бъдат свалени наполовина за една седмица. Почит към певицата изразиха и живите бивши американски президенти. Бил Клинтън я описа като „единствена по рода си“, Джордж Буш я нарече „велик човек“, а Барак Обама написа, че малко хора са имали по-голямо влияние от нея.

It’s hard to imagine many people having a bigger impact than Dolly Parton. Born in a one-room cabin, she earned 11 Grammys and an Emmy, built a business empire, helped millions of kids learn to read, and — as if that wasn’t enough — helped accelerate the research that led to the… https://t.co/gl4KGm4vnk — Barack Obama (@BarackObama) August 25, 2026

Извън политиката редица известни личности също споделиха лични спомени и послания за Партън.

„Бях голям фен на това, което Доли правеше по отношение на грамотността по света. Бях министър на културата, когато се появиха библиотеките ѝ, а книгите се разпространяваха из цяла Великобритания“, каза Анди Бърнам.

Една от най-значимите инициативи на Партън е „Библиотеката на въображението“, която тя създава през 1995 г. в чест на баща си, който не е можел да чете и пише. Чрез програмата милиони деца по света получават книги. Заради приноса ѝ към социалните каузи британското кралско семейство също отдаде почит на певицата, като публикува видео на гвардейския оркестър, изпълняващ нейна песен.

Звездите от шоубизнеса изпратиха Партън с особено лични послания. Джейми Лий Къртис сподели тяхна обща снимка и написа, че Доли е била точно такава, каквато хората си я представят - топла, щедра и истинска.

Селин Дион я нарече „чиста светлина“, а Бионсе се обърна към нея с думите: „Доли, ти беше ориентирът, Полярната звезда. Смела и блестяща. Талантлива и упорита“.

Dolly…you were pure light, with a kind heart and a generous spirit. We will now be missing one of the most joyful voices this world has ever known. Thank you for the music, the laughter, and the love you gave us all. We will always love you. Rest in peace, Dolly.



- Celine… pic.twitter.com/uskRmbsTUE — Celine Dion (@celinedion) August 26, 2026

Джулия Робъртс нарече Партън „вълшебна и изпълнена с радост“, а Сали Фийлд написа, че „ако наистина има ангели на Земята, току-що сме загубили един“.​

Певецът Пат Бун, който познава Партън още от тийнейджърските ѝ години, също трудно прие новината. „Бях напълно потресен. Аз съм на 92, а тя беше само на 80. Познавам я от тийнейджърските ѝ години и не бях готов да я загубя. Трудно ми е да говоря за нея в минало време. Вярвам, че сега е в рая“, каза той.

Днес шоубизнесът се сбогува не само с певицата Доли Партън. Светът изпраща жена, която превърна собствената си история в песни, славата си - в помощ за другите, а името си - в част от американската култура.

Редактор: Иван Иванов