Сред почелите паметта ѝ са световни лидери, звезди и хиляди нейни фенове

Бляскава, забавна и мила - така наричаха Доли Партън. Суперзвездата, превърнала се в икона на кънтри музиката, почина от рак на 80-годишна възраст. След смъртта ѝ почитта към нея дойде от всички краища на света, а хиляди нейни почитатели оставят цветя, балони и картички в нейна памет.

Партън оставя след себе си огромно творческо и обществено наследство - повече от 3 хиляди песни, над 100 милиона продадени албума, 300 милиона книги, дарени на деца, 10 награди „Грами“ и 54 номинации. Но най-голямото ѝ наследство остава обичта на публиката.

Сред първите, които отдадоха почит на певицата, беше нейният племенник. „Доли беше фермер, като баща си. Той култивираше почвата. Тя култивираше песни и щастие“, каза той.

Тръмп, Майли Сайръс и още много знаменитости се сбогуваха с Доли Партън

В Съединените щати редица забележителности и обществени сгради, включително „Емпайър Стейт Билдинг“ в Ню Йорк, бяха осветени в розово в памет на музикалната легенда.

Австралийският премиер Антъни Албанезе също отдаде почит на Партън. „Доли Партън направи света ни по-добро място по толкова много начини, че е трудно да си представим света без нея“, заяви той.

Президентът Доналд Тръмп нареди американските знамена да бъдат свалени наполовина за една седмица. Почит към певицата изразиха и живите бивши американски президенти. Бил Клинтън я описа като „единствена по рода си“, Джордж Буш я нарече „велик човек“, а Барак Обама написа, че малко хора са имали по-голямо влияние от нея.

Извън политиката редица известни личности също споделиха лични спомени и послания за Партън.

Бях голям фен на това, което Доли правеше по отношение на грамотността по света. Бях министър на културата, когато се появиха библиотеките ѝ, а книгите се разпространяваха из цяла Великобритания“, каза Анди Бърнам.

Една от най-значимите инициативи на Партън е „Библиотеката на въображението“, която тя създава през 1995 г. в чест на баща си, който не е можел да чете и пише. Чрез програмата милиони деца по света получават книги. Заради приноса ѝ към социалните каузи британското кралско семейство също отдаде почит на певицата, като публикува видео на гвардейския оркестър, изпълняващ нейна песен.

Звездите от шоубизнеса изпратиха Партън с особено лични послания. Джейми Лий Къртис сподели тяхна обща снимка и написа, че Доли е била точно такава, каквато хората си я представят - топла, щедра и истинска.

Селин Дион я нарече „чиста светлина“, а Бионсе се обърна към нея с думите: „Доли, ти беше ориентирът, Полярната звезда. Смела и блестяща. Талантлива и упорита“.

Джулия Робъртс нарече Партън „вълшебна и изпълнена с радост“, а Сали Фийлд написа, че „ако наистина има ангели на Земята, току-що сме загубили един“.​

Певецът Пат Бун, който познава Партън още от тийнейджърските ѝ години, също трудно прие новината. „Бях напълно потресен. Аз съм на 92, а тя беше само на 80. Познавам я от тийнейджърските ѝ години и не бях готов да я загубя. Трудно ми е да говоря за нея в минало време. Вярвам, че сега е в рая“, каза той.

Днес шоубизнесът се сбогува не само с певицата Доли Партън. Светът изпраща жена, която превърна собствената си история в песни, славата си - в помощ за другите, а името си - в част от американската култура.

Редактор: Иван Иванов

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