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Преди няколко седмици той събра повече от 40 хиляди души на концерт в Несебър
Гласът му е национално богатство, а личността му - обичана от всички. На фокус е певецът Васил Найденов.
Преди няколко седмици той събра повече от 40 хиляди души на концерт в Несебър. А наскоро освен, че представи нова песен, той получи и наградата на краля на Йордания - награда, която притежават малко хора. "Трябвало е Христо Стоичков да получи такава награда, но не е бил у нас", разказва той.
„Ничия земя“: Васил Найденов - такъв, какъвто не сте го чували и виждали
„Нямаме правото да обвиняваме младите, но има много свестни и интелигенти момичета и момчета. Аз комуникирам с такива много често”, коментира певецът.
„Българинът няма смелостта да си казва нещата, такива каквито са. Това е един наш навик, който е останал в личностите ни от миналото. Доста често премълчаваме”, каза Найденов.
На финала той каза, че трябва да се гордеем с това, че сме българи.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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