Певицата Бони отправи послание за повече образование и осъзнат избор сред младите хора в ефира на „Събуди се“. Поводът е новата ѝ песен „Баро Бияв“, изпълнена на ромски език, която е посветена на любовта, семейството и традициите.

Бони разказа, че чрез песента иска да обедини почитателите на ромската музика в България и по света. По думите ѝ музиката може да бъде мост между хората и да съхранява традициите, но същевременно трябва да се говори и за проблемите в общността.

Сред темите, които певицата постави, са ранните и уговорените бракове. Тя подчерта, че не ги приема и смята, че младите трябва да имат възможност първо да получат образование и да направят осъзнат избор. „За мен семейството трябва да бъде избор, а не резултат от липса на други възможности“, заяви Бони.

Да празнуваш Бони: Една песен и една година повече

Според нея ранните бракове често са свързани и с отпадането на деца от училище. Тя призова родителите да насърчават децата си да учат и да им показват смисъла на образованието.

Певицата посочи, че бедността, липсата на подкрепа, ранното влизане на пазара на труда и усещането, че образованието няма да промени живота им, са сред причините някои деца да напускат училище.

Бони призова за повече възможности за младите хора – не само в образованието, но и в спорта, културата, изкуството и професионалното обучение.

Тя отправи и послание към държавата – да има повече сигурност, достъпно здравеопазване, по-добро образование и реална подкрепа за младите семейства. „Много ми се иска най-накрая да усетим стабилността като политическа дума – не само като обещание, а като реалност и като действие“, каза Бони.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева