Дни след рождения си ден певицата Бони е на гости в студиото на „Събуди се”. Тя разказа за своя празник, който е посрещнала в компанията на семейството си, близки приятели и музиканти. Въпреки конкурентната среда в нейната професия, тя сподели, че вярва в истинското приятелство, а доказателство за това е тясната ѝ връзка със Софи Маринова и Тони Стораро.

Бони с нова версия на хита си „Дай, покажи” (ВИДЕО)

На рождения си ден тя си пожела нов албум и още много професионални успехи. За новата си песен „Любовта ти” звездата разкри, че стои лично послание към всичко хора и иска да им покаже, че всеки може да обича безпределно, а любовта е безценна.

През сълзи от щастие Бони разказа повече за своята дъщеря Миа-Михаела, за нейния приятел и колко горда е с тях.

