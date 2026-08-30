D2 се завърнаха към активната си концертна дейност с поредица от участия в страната и подготвят голямо европейско турне. Това разказаха Димитър Кърнев и Александър Обретенов от групата, както и певецът Дичо, в ефира на „Събуди се“.

Последното участие на музикантите на форума „Аполония“ в Созопол е било особено емоционално за тях. Александър Обретенов сподели, че групата е успяла да предаде енергията си на публиката. „Взривихме сцената в Созопол и се надяваме наистина да сме предали енергията на хората там“, каза Обретенов.

По думите му D2 не са свирили на „Аполония“ от години, което направило завръщането им още по-специално.

За Дичо срещата с публиката също е била много силна. „Енергията между нас и публиката беше невероятна“, сподели певецът.

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Димитър Кърнев разказа, че музикантите дълго чакали възможността отново да се върнат към активната концертна дейност.

Националното турне на групата е започнало на 15 август в Бургас. Предстоят концерти в Пловдив, Варна и Стара Загора. Кърнев подчерта, че реакцията на феновете към завръщането на групата е изключително положителна. „Феновете ни са благодарни, че пак сме заедно и правим музика“, сподели музикантът.

След концертите в България D2 планират да пренесат музиката си и на европейската сцена. Групата скоро ще обяви 15 дати в 15 европейски столици и големи европейски градове. Сред държавите, в които предстоят участия, е Германия, където музикантите загатват за нещо по-голямо.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева