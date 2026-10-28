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Предложението на „Булгаргаз“ е за увеличение с близо 34%
Цената на природния газ за месец ноември ще бъде обсъдена на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението на „Булгаргаз“ е за скок от близо 34% или малко над 59 евро за мегаватчас. Настоящата тарифа, утвърдената от регулатора, е малко над 44 евро за MWh.Редактор: Ина Григорова
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