Цената на природния газ за месец ноември ще бъде обсъдена на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението на „Булгаргаз“ е за скок от близо 34% или малко над 59 евро за мегаватчас. Настоящата тарифа, утвърдената от регулатора, е малко над 44 евро за MWh.

Редактор: Ина Григорова