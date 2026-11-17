Парламентарната бюджетна комисия прие на първо четене и проектобюджета на държавата за 2027 г., след като по-рано през деня одобри на първо гласуване и бюджетите на НЗОК и НОИ. В Бюджет 2027 са заложени приходи от 51,07 милиарда евро, разходи от 55,97 милиарда евро и дефицит от 3,5%.

Проектът предвижда и нов държавен дълг до 8,6 милиарда евро, при прогнозирани 4% инфлация и 2,5 на сто ръст на икономиката. Минималната заплата става 660 евро, а пенсиите ще се вдигнат по швейцарското правило от 1 юли.

Спор за парите на медиците при обсъждането на бюджета на Здравната каса

Комисията започна заседанието си с обсъждане на първо четене на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за догодина. Вносителите са категорични, че заложените параметри на проекта на финансовата рамка на Касата създават стабилна основа за функциониране на системата на здравното осигуряване.

В началото на дебата лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев поиска от здравния министър Катя Ивкова да обясни има ли механизъм за адекватно заплащане на медицинските сестри, акушерките и младите лекари. Ивкова отговори, че ще даде информация по въпроса на по-късен етап от заседанието на Бюджетната комисия. Това предизвика напрежение между Василев и председателя на комисията Константин Проданов. „Добре, ще седя и ще чакам да получа отговор“, заяви Василев, след което настоя: „Чакам отговор на въпроса!“.

Проданов му отне думата и го обвини в саботаж на дискусията. Василев отхвърли обвинението и подчерта, че иска конкретен отговор къде са предвидените средства за медицинските специалисти. „Нищо не саботирам. Чакам отговор къде са парите за младите лекари и медицинските сестри“, заяви той.

Здравният министър съобщи, че в бюджета са предвидени 30 млн. евро за стипендии на специализанти - лекари и медицински сестри. Средствата ще бъдат изплащани по национална програма чрез медицинските университети. „Предвидили сме 30 млн. евро за стипендии за всички специализанти, в които влизат не само лекарите специализанти, а и медицинските сестри“, заяви Ивкова.

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ обаче определи средствата като недостатъчни и обяви, че партията няма да подкрепи бюджета. Според него програмата не обхваща медицинските сестри и лекарите, които в момента не специализират. Той разкритикува разчетите и за това, че остават без гарантирани минимални заплати, без решение за недостига на медицински сестри и без текстовете за ограничаване на заплатите на бордовете и директорите на болници.

„Не се предвиждат средства директно за заплати на здравния персонал“, заяви Георги Георгиев от „Възраждане“. Той постави и въпроса за финансирането на частните болници със средства от Здравната каса. „Ръководството на Касата прави абсолютно същото, което правеха всички досега. Просто разпределят едни средства, нищо повече”, допълни той. Критика отправиха и от ДПС. „Но няма реални реформи, които да накарат младите специализанти да си останат в България”, заяви Айтен Сабри.

Ивкова уточни, че за профилактика са предвидени малко над 85 млн. евро. Тя съобщи още, че стипендиите за специализантите ще бъдат по 350 евро месечно, като за лекарите на места, финансирани от държавата, възнаграждението по Наредба №1 е 1550 евро. „Лекарите, специализиращи на места, финансирани от държавата, ще получат доход от 1900 евро“, уточни здравният министър.

Опозицията не остана убедена и постави ултиматум на ръководството на НЗОК, че трябва да започне да прокарва реални политики, а не да бъде само административен разпределител на средства.

„Ще изпаднем в хипогликемия, но НЗОК, имате още 27 дни от стодневния толеранс. Вие сте основният финансов орган на здравната система. Ако не сте овладели ситуацията, толерансът ви изтича след четири седмици“, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов.

Дебат за бюджета на НОИ

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса вече беше приет, а след него на фокус влезе Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Бюджетът на НОИ е в размер на около 16 млрд. евро. Преди дебатите се очакваше да бъде повдигнат въпросът за скандала от преди седмица – имало ли е действително идея част от средствата, които гражданите внасят като осигурителни вноски в частните пенсионни дружества, да бъдат пренасочени към НОИ, за да се запълни дефицитът в осигурителния институт. От Министерството на финансите отричат подобно предложение да е било обсъждано.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че са предвидени по-високи пенсии, обезщетения за майчинство, детски надбавки и социални помощи за 2027 г.

За сметка на това се очаква увеличение и на осигурителните вноски. От 1 януари 2027 г. минималната работна заплата ще бъде 660 евро. Това представлява увеличение с 6,4%, със същия процент ще бъдат повишени и минималните осигурителни прагове.

"Бюджетът на ДОО възлиза на над 16,5 млрд. евро, което е с повече от 1,24 млрд. евро над предвиденото за предходната година", изтъкна Ефремова. По думите ѝ приходите от осигурителни вноски в ДОО ще скочат с 990 млн. евро. Предвижда се увеличение на пенсиите по т.нар. „швейцарско правило“, като очкаванията са те да се повишат с между 7 и 8% от 1 юли 2027 г.

„Минималната пенсия ще достигне 374 евро, като увеличаваме и тавана на пенсиите, който ще бъде 1875 евро“, допълни социалният министър, като средният размер на пенсията ще достигне 587 евро.

Увеличение е заложено и при дневните минимални и максимални обезщетения за безработица - минималното ще нарасне от 9 на 13 евро, а максималното - от 54 на 60 евро.

Максималният осигурителен доход е предвидено да нарасне от 2300 на 2400 евро. Държавните служители вече ще плащат осигурителните си вноски наравно с останалите работещи, в съотношение 40:60.

Обезщетението за майчинство през втората година ще се увеличи от 398 на 450 евро, а майките, завърнали се на работа по-рано - ще получават 75% от размера на обезщетението.

Опозицията сигнализира за разминаване от 1 млрд. евро в бюджета на Регионалното министерство

Още преди началото на заседанието от опозицията сигнализираха за разминаване между публикуваните на сайта на Министерството на финансите разчети на централния бюджет и внесения за разглеждане в парламента проект. Става въпрос за допълнителен 1 млрд. евро, заложен в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според опозицията в документите, които депутатите разглеждат, не е посочено конкретно за какво ще бъдат изразходвани тези средства. До момента управляващите не са представили коментар по темата, но се очаква да обяснят предназначението на сумата в рамките на заседанието. Първоначално управляващите не представиха коментар по темата.

„Между бюджета, който беше представен от Министерството на финансите, и този, който е внесен в парламента, има 1 милиард евро повече за ангажименти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това са суми, за които могат да бъдат сключвани договори, но плащанията няма да бъдат през 2027 г., а през 2028 и 2029 г.“, заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров.

„Тези хора вече не могат да ни изненадат с нищо след това, което направиха в Агенция „Пътна инфраструктура“, и след манипулациите, с които коригираха дефицита за 2025 година. Нищо не може да ни изненада. За тях един милиард повече или по-малко очевидно не означава нищо. Ние няма как да подкрепим бюджет, който не решава нито един проблем на обществото, а напротив - създава и задълбочава проблемите", подчерта депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

От своя страна представители на управляващите заявиха, че бюджетът на МРРБ предвижда значителен брой проекти за основни ремонти на пътища и че част от тях могат да започнат още през следващата година.

„Всеки може да види в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на АПИ, че сме заложили огромен брой проекти за основни ремонти на пътища. В момента имаме възможност не просто да бъдем служебен кабинет, а да провеждаме и променяме политики. Именно това е част от промяната в политиката. По-късно предстои и нашата пресконференция, на която ще представим бюджета и ще коментираме всички въпроси съвсем точно и конкретно. В по-голямата си част пътните проекти ще бъдат насочени към основни ремонти. За част от тях имаме амбицията работата да започне още през следващата година“, обясни регионалният министър Иван Шишков.

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